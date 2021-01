Restaurant scores for the week of Jan. 3, 2021

The following food scores were issued from Shelby County from Oct. 1-31, 2020:

Food Service Establishment

-Superior Bar & Grill; 4701 Highway 280 East, Birmingham; 10/27/20; 81.

-Little Caesars #52; 8111 Highway 31, Calera; 10/26/20; 86

-Little Caesars; 16724 Highway 280 East, Chelsea; 10/16/20; 88.

-Jack’s Family Restaurants #265; 100 Highway 87, Calera; 10/21/20; 88.

-Ginza Sushi and Kroean BBQ; 5291 Valleydale Road Suite 10, Hoover; 10/26/20; 90.

-Full Moon Bar-B-Que; 4635 Highway 280 East, Birmingham; 10/20/20; 91.

-Carrabba’s Italian Grill; 4503 Riverview Parkway, Birmingham; 10/28/20l 91.

-Waffle House #1151; 5419 Highway 280, Hoover; 10/22/20; 91.

-Donut Joe’s; 3199 Lee Street, Pelham; 10/14/20; 91.

-Magic Wok Inc.; 275 Supercentre Drive, Calera; 10/28/20; 92.

-Krispy Kreme Doughnut Corporation; 5257 Highway 280, Hoover; 10/28/20; 92.

-Huskies Food Mart; 490 Riverwoods Court, Helena; 10/8/20; 92.

-C’s Cakes & Coffee House; 1241 Valley Street, Montevallo; 10/23/20; 92.

-Panera Bread Bakery #845; 200 Doug Baker Blvd., Birmingham; 10/27/20; 93.

-Lucky’s Deli & Bakery; 4000 Highway 25, Montevallo; 10/22/20; 94.

-El Korita Market; 1005 Oliver Street, Pelham; 10/6/20; 94.

-Little Caesars; 4730 Highway 17 Suite A, Helena; 10/14/20; 94.

-Marco’s Pizza; 1401 Doug Baker Blvd., Birmingham; 10/23/20; 94.

-Papa Johns #0696 Alabaster; 565 First Street North, Alabaster; 10/16/20; 95.

-Freddy’s Frozen Custard & Steakburger; 301 Doug Baker Blvd., Hoover; 10/23/20; 95.

-Marco’s Pizza #8324; 4969 Highway 17, Helena; 10/27/20; 95.

-The Soul Spot Wings; 100 Hampton Drive Suite, Calera; 10/23/20; 95.

-Papa Johns #1001; 2128 Montgomery Highway, Pelham; 10/15/20; 96.

-Chicken Salad Chick Lee Branch; 210 Doug Baker Blvd., Hoover; 10/30/20; 96.

-Burger King #21983; 5076 Highway 31, Calera; 10/28/20; 96.

-Nueva Michoacana 2; 202 Bowling Lane, Pelham; 10/21/20; 96.

-Taco Mama; 6801 Cahaba Valley Road, South, Birmingham; 10/26/20; 96.

-Sanpeggio’s Pizza; 2657 Valleydale Road, Birmingham; 10/27/20; 97.

-Sanpeggio’s Pizza; 50 Chelsea Corners, Chelsea; 10/14/20; 97.

-Chipotle Mexican Grill #1131; 4719 Highway 280 South, Birmingham; 10/26/20; 97.

-Bojangles’ Restaurants, Inc. #891; 5070 Highway 31, Calera; 10/28/20; 97.

-Smiley Brothers Specialty Foods; 214 Huntley Parkway, Pelham; 10/14/20; 97.

-Calera C-Store/Diamond Jubilee Inc.; 11465 Highway 25, Calera; 10/21/20; 97.

-Sonic#6725; 124 Highway 304, Calera; 10/27/20; 97.

-Delicious Wings, LLC; 4735 Highway 119, Montevallo; 10/23/20; 97.

-Domino’s; 111 Railroad Ave. #1, Montevallo; 10/23/20; 98.

-Taco Bell #029132; 121 Super Center Drive, Calera; 10/26/20; 98.

-Starbucks Coffee #3478; 5403 Highway 280, Hoover; 10/28/20; 98.

-Dairy Queen; 2258 Pelham Parkway, Pelham; 10/28/20; 98.

-Subway #42196 (Wal-Mart); 16077 Highway 280, Chelsea; 10/14/20; 98.

-Sonic Drive In; 64 Chelsea Pointe Drive, Chelsea; 10/14/20; 98.

-Pelham Jet Pep; 3071 Pelham Parkway, Pelham; 10/28/20; 98.

-Diamond Gas & Grocery Inc.; 4154 Highway 47 South, Shelby; 10/21/20; 98.

-Cream & Cones; 2152B Pelham Parkway, Pelham; 10/20/20; 98.

-All Original Pizzeria; 215 Helena Market Place, Helena; 10/14/20; 98.

-Krazy Good BBQ / Chef’s Workshop; 177 Royal Coach Circle, Bessemer; 10/8/20; 98.

-Dairy Queen; 5295 U.S. Highway 280, Birmingham; 10/19/20; 99.

-Domino’s Pizza; 2681 Pelham Parkway, Pelham; 10/19/20; 99.

-Subway; 720 Highway 87, Calera; 10/27/20; 99.

-Wal-Mart #4330 Deli; 16077 Highway 280, Chelsea; 10/20/20; 99.

-Timberline Golf Club LLC; 300 Timberline Trail, Calera; 10/26/20; 99.

-Spring Creek Grocery; 4634 Highway 71, Shelby; 10/21/20; 99.

-Big Bad Breakfast; 5361 Highway 280 Suite 113/1, Hoover; 10/28/20; 99.

-BP Shop / Sneaky Peets; 9200 Highway 17, Maylene; 10/8/20; 99.

-Zapopans Mexican Restaurante, Inc.; 45 Beverly Drive, Calera; 10/26/20; 99.

-Subway Sandwiches; 2800 Greystone Commerce, Hoover; 10/22/20; 100.

-Comfort Suites; 2235 Pelham Parkway, Pelham; 10/20/20; 100.

-Wal-Mart #4430 Bakery; 16077 Highway 280, Chelsea; 10/20/20; 100.

-Cakes Las Comadres, LLC; 2691 Pelham Parkway, Pelham; 10/30/20; 100.

-Five Guys Burgers and Fries; 300 Doug Baker Blvd., Hoover; 10/27/20; 100.

Limited Food

-Helena Chevron; 7921 Helena Road, Pelham; 10/19/20; 90.

-Planet Smoothie; 4700 Highway 280 East, Birmingham; 10/14/20; 93.

-Quality Inn & Suites; 707 Key Drive, Birmingham; 10/28/20; 93.

-Murphy Oil USA #7687; 560 Colonial Promenade, Alabaster; 10/16/20; 95.

-Warrior Express; 9970 Highway 119, Alabaster; 10/30/20; 95.

-I-65 Chevron; 1100 1st Street South, Alabaster; 10/28/20; 96.

-Circle K #2723808; 2078-A Valleydale Road, Birmingham; 10/16/20; 96.

-Lucky’s Foodland #449 Produce; 4000 Highway 25, Montevallo;10/22/20; 97.

-Alabaster Shell/KRP Foodmart LLC; 1091 First Street South, Alabaster; 10/7/20; 97.

-Top it Off Frozen Yogurt and Smooth; 4746 Highway 52, Helena; 10/23/20; 97.

-Bullet Coffee Company; 5299 Highway 280, Birmingham; 10/19/20; 97.

-Beignets and Lattes, LLC; 1915 County Road 58, Helena; 10/27/20; 97.

-Joe Muggs #181 (Books-A-Million; 5287 Highway 280 South, Birmingham; 10/26/20; 98.

-Shelby County Corner; 4155 Highway 47, Shelby; 10/21/20; 98.

-Sweet Frog; 250 Doug Baker Blvd., Hoover; 10/30/20l 98.

-Quick Shop #5; 6950 Cahaba Valley Road, Hoover; 10/27/20; 99.

-Spur Stop Shell; 9737 Highway 119 South, Alabaster; 10/30/20; 99.

-Papa Murphy’s Pizza; 2800 Greystone Commerce, Birmingham; 10/22/20; 99.

-The Landing – Mondragon Inc.; 8465 Highway 47, Shelby; 10/21/20; 100.

-Wal-Mart #4330 Produce; 16077 Highway 280, Chelsea; 10/20/20 100.

-Yogurt Mountain #3108; 300 Colonial Promenade, Alabaster; 10/30/20; 100.

-Cigars & More; 4673 Highway 280 East, Birmingham; 10/26/20; 100.

-Planet Smoothie-Alabaster; 630 1st Street North, Alabaster; 10/27/20; 100.

School Lunchroom – Public

-Oak Mountain High School; 5476 Caldwell Mill Road, Birmingham; 10/28/20; 94.

-Meadow View Elementary School; 2800 Smokey Road, Alabaster; 10/13/20; 96.

-Shelby County High School; 101 Washington Street, Columbiana; 10/20/20; 97.

-Helena Middle School; 1299 Hillsboro Parkway, Helena; 10/22/20; 98.

-Helena High School; 1310 Hillsboro Parkway, Helena; 10/22/20; 98.

-Thompson High School; 1921 Warrior Parkway, Alabaster; 10/23/20; 98.

-Oak Mountain Intermediate School; 5486 Caldwell Mill Road, Birmingham; 10/27/20; 99.

-Oak Mountain Middle School; 5650 Cahaba Valley Road, Birmingham; 10/16/20; 99.

-Chelsea Park Elementary School; 9000 Chelsea Park, Chelsea; 10/14/20; 99.

-Columbiana Middle School; 222 Joinertown Road, Columbiana; 10/19/20; 100.

-Creek View Elementary; 8568 Highway 17, Maylene; 10/19/20; 100.

-Elvin Hill Elementary School; 201 Washington Street, Columbiana; 10/20/20; 100.

-Inverness Elementary School; 5251 Valleydale Road, Birmingham; 10/26/20; 100.

-Oak Mountain Elementary School; 5640 Cahaba Valley Road, Birmingham; 10/16/20; 100.

-Pelham High School; 2500 Panther Circle, Pelham; 10/19/20; 100.

-Shelby Elementary School; 19099 Highway 145, Shelby; 10/21/20; 100.

-Shelby County College and Career Center; 701 Highway 70, Columbiana; 10/19/20; 100.

-Thompson Intermediate School; 1509 Kent Dairy Road, Alabaster; 10/13/20; 100.

-Thompson Middle School; 100 Warrior Drive, Alabaster; 10/23/20; 100.

-Pelham Oaks Elementary School; 2200 Highway 33, Pelham; 10/20/20; 100.

-Vincent Elementary School; 40800 Highway 25, Vincent; 10/20/20; 100.

-Vincent High School; 42505 Highway 25, Vincent; 10/20/20; 100.

-Wilsonville Elementary School; 71 School Street, Wilsonville; 10/19/20. 100.

-Mt Laurel Elementary School; 1321 Dunnavant Valley Road, Birmingham; 10/16/20; 100.

-Riverchase Elementary School; 1950 Old Montgomery Highway, Hoover; 10/21/20; 100.

-Bumpus Middle School; 6055 Flemings Parkway, Hoover; 10/14/20; 100.

-Linda Nolen Learning Center; 2280 Highway 35, Pelham; 10/20/20; 100.

-Forest Oaks Elementary School; 1000 Hornet Parkway, Chelsea; 10/16/20; 100.

-Pelham Ridge Elementary School; 251 Applegate Parkway, Pelham; 10/14/20; 100.

-Pelham Park Middle School; 2016 Pelham Park Blvd., Pelham; 10/21/20; 100.

School Lunchroom – Private

-Briarwood Christian School; 6255 Cahaba Valley Road, Birmingham; 10/22/20; 98.

-Coosa Valley Academy; 163 Park Street, Harpersville; 10/20/20; 99.

-Hilltop Montessori School; 6 Abbott Square, Birmingham; 10/16/20; 100.

-Cornerstone Christian School; 24975 Highway 25, Colubiana; 10/19/20; 100.

Mobile Food Service

-Taco Morro Loco / El Korita; 1005 Oliver Street, Pelham; 10/6/20; 94.

-Taqueria el Camioncito; 195 County Road 54, Montevallo; 10/21/20; 94.

-Tacos El Tio (Chef’s Workshop); 3439 Lorna Lane, Hoover; 10/23/20; 96.

-Taqueria El Gavilan / Oliveras; 195 County Road 54, Montevallo; 10/21/20; 97.

-Whiskers Catfish Catering #1; 40471 Highway 280, Sylacauga; 10/2/20; 98.

-El Parrandero LLC / El Korita; 1005 Oliver Street, Pelham; 10/6/20; 99.

-Los Originales Taco El Guero / El Korita; 1005 Oliver Street, Pelham; 10/6/20; 99.

-Seazon Mobile Unit; 2023 Saint Louis Ave., Bessemer; 10/7/20; 99.

-C&J’s Crab Shack Mobile Unit; 125 Gilbert Fery Road, Atalla; 10/13/20; 100.

Motel/Hotel

-Quality Inn & Suites; 707 Key Drive (Highway 280 East), Birmingham; 10/28/20; 94.

Retail Food Store

-Lucky’s Market; 4000 Highway 25, Montevallo; 10/22/20; 95.

-Lucky’s Seafood; 4000 Highway 25, Montevallo; 10/22/20; 98.

-Wal-Mart #4330 Market; 16077 Highway 280, Chelsea; 10/20/20; 100.

Daycare Food Service

-Cahaba Valley Learning Center; 151 Narrows Parkway, Suite E, Birmingham; 10/27/20; 95.

-SonShine House Adult Daycare; 2481 Valleydale Road, Birmingham; 10/16/20; 99.