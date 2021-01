Restaurant scores for the week of Jan. 24, 2021

The following food scores were issued from Shelby County from Nov. 1-30, 2020:

Food Service Establishment

-A&F Foodmart; 1042 Highway 31 South, Saginaw; 11/24/20; 78.

-Speed Trac Inc.; 11845 Highway 25, Calera; 11/16/21; 78.

-McDonald’s #26780; 706 Supercenter Drive, Calera; 11/3/20; 83.

-Waffle House #1365; 2965 Pelham Parkway, Pelham; 11/10/20; 85.

-New China; 5361 Highway 280 Suite 204, Birmingham; 11/6/20; 89.

-Kentucky Fried Chicken; 950 North Main Street, Montevallo; 11/2/20; 90.

-Zapopan Mexican Restaurante; 4551 Highway 51, Montevallo; 11/5/20; 91.

-The Craft Burger; 5184 Caldwell Mill Road, Hoover; 11/5/20; 91.

-Sushi Village 280 Inc.; 601 Doug Baker Blvd., Birmingham; 11/13/20; 91.

-Ming’s Cuisine; 514 Cahaba Park Circle, Birmingham; 11/19/20; 92.

-Super Target #1772 Bakery/Deli/Star; 4616 Highway 280, Birmingham; 11/19/20; 92.

-Taziki’s Mediterranean Cafe; 601 Doug Baker Blvd., Hoover; 11/2/20; 92.

-Lloyd’s Restaurant; 5301 Highway 280, Birmingham; 11/19/20; 93.

-Wal-Mart #423 Deli; 630 Colonial Promenade, Alabaster; 11/30/20; 93.

-Cajun Boys & Our Po Boys; 3120 Highway 52 West, Pelham; 11/20/20; 93.

-Goodfellas – House of Havana; 4091 Helena Road, Helena; 11/4/20; 93.

-Hardee’s #15014035; 8441 U.S. Highway 31 North, Calera; 11/23/20; 94.

-Wendy’s #1736; 579 Cahaba Valley Road, Pelham; 11/4/20; 94.

-McDonald’s #15280; 301 West College Street, Columbiana; 11/12/20; 94.

-Depot Deli and Grill; 29 Lake Davidson Lane, Helena; 11/17/20; 94.

-Edgar’s; 6801 Cahaba Valley Road, Hoover; 11/24/20; 94.

-Milo’s Hamburgers; 1 Limestone Parkway, Calera; 11/17/20; 94.

-ANR Texaco, LLC; 4570 Highway 25, Montevallo; 11/23/20; 94.

-The Humidor Room; 5511 Highway 280 Suite 1, Birmingham; 11/9/20; 94.

-Joseph’s Table; 100 Chelsea Corners Way, Chelsea; 11/20/20; 94.

-Gordos Market Inc. Deli/Bakery; 110 Commerce Parkway, Pelham; 11/25/20; 94.

-Chick-fil-A FSU #3934; 64 Highway 304, Calera; 11/23/20; 94.

-Montevallo Food Mart; 300 Highway 10, Montevallo; 11/9/20; 94.

-Wilton Chevron; 2400 Highway 25 South, Wilton; 11/9/20; 95.

-Golden Rule BBQ; 4290 Highway 52 Suite A, Helena; 11/17/20; 95.

-5 Amigos Mexican Restaurant; 4673 Highway 280 East, Birmingham; 11/4/20; 95.

-Publix #882 Deli; 410 Doug Baker Blvd., Hoover; 11/4/20; 95.

-Publix #882 Seafood Market; 410 Doug Baker Blvd., Hoover; 11/4/20; 95.

-Moe’s Southwest Grill; 270 Doug Baker Blvd., Birmingham; 11/23/20; 95.

-Huddle House; 4653 Highway 25, Montevallo; 11/2/20; 95.

-Jack’s #226; 207 West College Street, Columbiana; 11/16/20; 95.

-Little Donkey; 5363 U.S. Highway 280 South, Birmingham; 11/6/20; 95.

-Z&G Ichiban Express; 160 Market Place Circle South, Calera; 11/3/20; 95.

-The Anvil Pub & Grill, LLC; 611 Doug Baker Blvd., Hoover; 11/2/20; 95.

-Adventurer’s Coffee Co. LLC; 10874 Highway 25, Calera; 11/10/20; 95.

-Pizza Hut #1002; 634 1st Street North, Alabaster; 11/2/20; 96.

-Piggly Wiggly Deli (Baker Foods); 211 West College Street, Columbiana; 11/5/20; 96.

-China Garden; 111 Railroad Ave. Unite 5, Montevallo; 11/4/20; 96.

-Zaxby’s; 3437 Pelham Parkway, Pelham; 11/20/20; 96.

-Domino’s Pizza; 376 Chesser Road, Chelsea; 11/20/20; 96.

-Salvatore Pizza & Pasta; 4673 Highway 280 South, Birmingham; 11/19/20; 96.

-Pizza Hut #1123; 495 Helena Market Place, Helena; 11/20/20; 96.

-Jack’s #225; 1032 North Main Street, Montevallo; 11/2/20; 96.

-Waffle House #2087; 5176 Caldwell Mill Road, Hoover; 11/30/20; 96.

-The Shop; 6916 Highway 70, Calera; 11/24/20; 96.

-Beef O Brady’s; 4300 Helena Road, Helena; 11/16/20; 96.

-Waffle House #2266; 2401 Helena Road, Helena; 11/16/20; 96.

-El Tejano Mexican Restaurant & Grill; 4257 Highway 52, Helena; 11/16/20; 96.

-Bertolone’s; 209 Supercenter Drive, Calera; 11/19/20; 96.

-Feel Good Ent. LLC dba Pita Mediterranean; 21553 Highway 25, Columbiana; 11/16/20; 96.

-Golden Fish & Chicken; 1556 1st Street North, Alabaster; 11/2/20; 96.

-Domino’s Pizza; 4527 Valleydale Road, Birmingham; 11/9/20; 97.

-Publix #841 Deli; 1944 Montgomery Highway, Hoover; 11/17/20; 97.

-Wal-Mart #2111 Deli; 5335 Highway 280, Hoover; 11/19/20; 97.

-Wings Lee Branch; 1001 Doug Baker Blvd., Hoover; 11/13/20; 97.

-AMC Lee Branch 15; 801 Doug Baker Blvd., Hoover; 11/6/20; 97.

-Publix #1073 Deli; 9200 Highway 119 South Suite 14, Alabaster; 11/3/20; 97.

-Publix #1073 Bakery; 9200 Highway 119 South Suite 14, Alabaster; 11/3/20; 97.

-Subway of Calera #2; 4601 Highway 31, Calera; 11/19/20l 97.

-San Antonio Grill; 425 Helena Market Place, Helena; 11/17/20; 97.

-L.A. Burrito; 1614 Ken Dairy Road Suite 20, Alabaster; 11/23/20; 97.

-Waffle House #1825; 5087 Highway 31, Calera; 11/3/20; 97.

-El Agave; 628 Main Street, Montevallo; 11/4/20; 97.

-Sprouts Farmers Market Bakery/Deli; 5265 U.S. Highway 280, Birmingham; 11/2/20; 97.

-Vocelli’s Pizza; 5479 Highway 280 Suite 12, Birmingham; 11/3/20; 97.

-UNI Country Mart (dba Citgo Food); 13861 Highway 17, Montevallo; 11/6/20; 97.

-Golden City 2; 3000 Meadow Lake Drive, Hoover; 11/24/20; 97.

-Starbucks Coffee Co.; 240 Cahaba Valley Road, Pelham; 11/17/20; 97.

-Rack Em Billiards; 2613 Pelham Parkway, Pelham; 11/6/20; 97.

-Happy China; 4524 Southlake Parkway, Hoover; 11/24/20; 98.

-Publix #882 Bakery; 410 Doug Baker Blvd., Hoover; 11/4/20; 98.

-The Pizza Star; 295 Columbiana Square, Columbiana; 11/5/20; 98.

-Cracker Barrel #558; 119 Supercenter Drive, Calera; 11/3/20; 98.

-Dairy Queen; 16857 Highway 280, Chelsea; 11/20; 20; 98.

-Zaxby’s; 2636 Valleydale Road, Hoover; 11/30/20; 98.

-Zaxby’s #37802; 110 Doug Bakery Blvd., Hoover; 11/2/20; 98.

-The Honey Baked Ham Company; 100 South Colonial Drive, Alabaster; 11/23/20; 98.

-Target #2276 – Starbucks; 250 South Colonial Drive, Alabaster; 11/18; 20; 98.

-Zaxby’s; 102 Limestone Parkway, Calera; 11/19/20; 98.

-Yan Express; 1948 Highway 31 South, Birmingham; 11/1/6/20; 98.

-Poppa’s Billiards; 2722 Chandlar Place Drive, Pelham; 11/17/20; 98.

-First Watch Restaurant #404; 5479 Highway 280 Suite 128, Birmingham; 11/18/20; 98.

-Brown Sugar Desserts by Renea; 4290 County Road 52, Helena; 11/17/20; 98.

-La Patrona Mexican Restaurant LLC; 100 Ferry Road, Columbiana; 11/16/20; 98.

-Publix #841 Bakery; 1944 Montgomery Highway, Hoover; 11/16/20; 99.

-Subway #21818; 100 Chelsea Corner Way, Chelsea; 11/20/20; 99.

-Captain D’s #3776; 101 Supercenter Drive, Calera; 11/17/20; 99.

-Publix #838 Bakery; 5188 Caldwell Mill Road, Hoover; 11/12/20; 99.

-Public #838 Deli; 5188 Caldwell Mill Road, Hoover; 11/12/20; 99.

-Wal-Mart #423 Bakery; 630 Colonial Promenade, Alabaster; 11/30/20; 99.

-Oak Mountain Presbyterian Church; 5080 Cahaba Valley Trace, Birmingham; 11/19/20; 99.

-Starbucks Coffee #13210; 345 South Colonial Drive, Alabaster; 11/23/20; 99.

-North Shelby Baptist Church; 4100 Belcher Drive, Birmingham; 11/19/20; 99.

-Publix #1202 Bakery; 365 Huntley Parkway, Pelham; 11/3/20; 99.

-AFC Sushi @ Publix #1073; 9200 Highway 119 Suite 1400, Alabaster; 11/3/20; 99.

-Publix #1202 Deli; 365 Huntley Parkway, Pelham; 11/3/20; 99.

-Panda Express #2409; 245 South Colonial Drive, Alabaster; 11/12/20; 99.

-Eli’s Jerusalem Grill; 4673 Highway 280 East Suite 2, Birmingham 11/4/20; 99.

-AFC Sushi @ Publix #841; 1944 Montgomery Highway South, Hoover; 11/17/20; 100.

-Wal-Mart #2111 Bakery; 5335 Highway 280, Hoover; 11/19/20; 100.

-Target #2276 – Food Avenue; 250 South Colonial Drive, Alabaster; 11/18/20; 100.

-Publix #1281 Bakery; 90 Marketplace Circle, Calera; 11/16/20; 100.

-Publix #1281 Deli; 90 Marketplace Circle, Calera; 11/16/20; 100.

-Beeswax; 25747 Highway 145 South, Columbiana; 11/12/20; 100.

-Tee’s Cakes and Pastries; 100 Chelsea Corners Way, Chelsea; 11/20/20; 100.

-Hearts Desire Tea Room; 306 East College Street, Columbiana; 11/18/20; 100.

-Piggly Wigge Deli/Bakery Dunnavant; 1324 Dunnavant Valley Road, Birmingham; 11/24/20; 100.

-Sushi Bar @ Piggly Wiggly-Dunnavant; 1324 Dunnavant Valley Road, Birmingham; 11/23/20; 100.

-Siluria Brewing Company, LLC (Bar); 145 1st Street West, Alabaster; 11/4/20; 100.

-AFC Sushi @ Publix #1202; 365 Huntley Parkway, Pelham; 11/4/20; 100.

Retail Food Store

-Food Outlet #460; 42746 Highway 25, Vincent; 11/5/20; 89.

-Super Target #1772 Market; 4616 Highway 280, Birmingham; 11/19/20; 96.

-Piggly Wiggle Market (Baker Foods); 211 West College Street, Columbiana; 11/5/20; 97.

-Wal-Mart #423 Market; 630 Colonial Promenade, Alabaster; 11/30/20; 97.

-Publix #1281 Meat Market; 90 Marketplace Circle, Calera; 11/16/20; 97.

-Publix #882 Meat Market; 410 Doug Baker Blvd., Hoover; 11/4/20; 98.

-Publix #1073 Meat Market; 9200 Highway 119 South Suite 1, Alabaster; 11/3/20; 98.

-Sprouts Farmers Market; 5265 U.S. Highway 280, Birmingham; 11/2/20; 98.

-Piggly Wiggly Meat Market Dunnavant; 1324 Dunnavant Valley Road, Birmingham; 11/24/20; 98.

-Publix #841 Meat Market; 1944 Montgomery Highway, Hoover; 11/16/20; 99.

-Wal-Mart #2111 Market; 5335 Highway 280, Hoover; 11/19/20; 99.

-Publix #838 Meat Market; 5188 Caldwell Mill Road, Hoover; 11/12/20; 99.

-Subway; 5184 Caldwell Mill Road, Hoover; 11/30/20; 99.

-Publix #1073 Seafood Market; 9200 Highway 119 South Suite 14, Alabaster; 11/3/20; 99.

-Publix #1202 Meat Market; 365 Huntley Parkway, Pelham; 11/3/20; 99.

-Gordos Market Inc.; 110 Commerce Parkway, Pelham; 11/25/20; 99.

-Publix #841 Seafood Market; 1944 Montgomery Highway, Hoover; 11/16/20; 100.

-Publix #838 Seafood Market; 5188 Caldwell Mill Road, Hoover; 11/12/20; 100.

-Publix #1202 Seafood Market; 365 Huntley Parkway, Pelham; 11/3/20; 100.

-Publix #1281 Seafood Market; 90 Marketplace Circle, Calera; 11/16/20; 100.

Limited Food

-Crossroad Food Mart; 4737 Highway 119, Montevallo; 11/12/20; 90.

-American Fuel; 3850 Highway 25, Montevallo; 11/12/20; 90.

-Food Outlet #460 Produce; 42746 Highway 25, Vincent; 11/5/20; 91.

-Industrial Food Mart; 151 Industrial Road, Alabaster; 11/5/20; 93.

-Riverchase Exxon; 2030 Old Montgomery Highway, Hoover; 11/13/20; 94.

-The Dive Bar; 721 Middle Street, Montevallo; 11/13/20; 94.

-Sayona Food Mart; 1173 Highway 25, Calera; 11/10/20; 95.

-Paleteria y Neveria Mary; 224 2nd Street SW, Alabaster; 11/10/20; 95.

-Circle K #2723809; 2677 Valleydale Road, Birmingham; 11/19/20; 96.

-Circle K #2723815/Saboor LLC; 7994 Helena Road, Pelham; 11/13/20; 96.

-Best Western Oak Mountain Inn; 100 Bishop Circle, Pelham; 11/2/20; 97.

-Airport Shell; 60 Highway 87, Calera; 11/30/20; 97.

-Piggly Wiggly Produce; 211 West College Street, Columbiana; 11/5/20; 97.

-Wal-Mart #423 Produce; 630 Colonial Promenade, Alabaster; 11/30/20; 97.

-Circle K #272316; 1107A Townhouse Road, Helena; 11/16/20; 97.

-Super Target #1772 Produce; 4616 Highway 280, Birmingham; 11/19/20; 98.

-Papa Murphy’s Pizza; 1932 Montgomery Highway, Hoover; 11/6/20; 98.

-Algobuenoo; 507 Southbrook Village, Alabaster; 11/10/20; 98.

-Publix #841 Produce; 1944 Montgomery Highway, Hoover; 11/16/20; 99.

-Publix #882 Produce; 410 Doug Baker Blvd., Hoover; 11/4/20; 99.

-Valleydale Coosa Mart; 2692 Valleydale Road, Birmingham; 11/9/20; 99.

-Publix #1073 Produce; 9200 Highway 19 South Suite 14, Alabaster; 11/3/20; 99.

-Cahaba Valley Shell; 1571 Cahaba Valley Road, Pelham; 11/9/20; 99.

-Hampton Inn Calera; 93 Metro Drive, Calera; 11/9/20; 99.

-Publix #1202 Produce; 365 Huntley Parkway, Pelham; 11/5/20; 99.

-The Healthy Hangout; 100 Plaza Circle, Alabaster; 11/5/20; 99.

-Subway Walmary #2111; 5335 Highway 280, Birmingham; 11/19/20; 99.

-Feel Good/Feel Good Enterprise LLC; 21553 Highway 25, Columbiana; 11/16/20; 99.

-Wal-Mart #2111 Produce; 5335 Highway 280, Hoover; 11/19/20; 100.

-Sleep Inn; 200 Southgate Drive, Pelham; 11/2/20; 100.

-Mapco #5175 (Discount Food Mart); 8361 Highway 31 North, Calera; 11/13/20; 100.

-Publix #838 Produce; 5188 Caldwell Mill Road, Hoover; 11/12/20; 100.

-Publix #1281 Produce; 90 Marketplace Circle, Calera; 11/16/20; 100.

-Sprout Farmers Market Produce; 5265 U.S. Highway 280, Birmingham; 11/2/20; 100.

-Gym Time; 244 1st Street SW, Alabaster; 11/10/20; 100.

-Piggly Wiggly Produce Dunnavant Valley; 1324 Dunnavant Valley Road, Birmingham; 11/24/20; 100.

Hotel/Motel

-Candlewood Suites; 1004 Balmoral Drive, Alabaster; 11/12/20; 89.

-Hampton Inn Calera; 93 Metro Drive, Calera; 11/9/20; 97.

Mobile Food Service

-Kuntri Kitchen LL/Chef’s Workshop; 3439 Lorna Lane, Birmingham; 11/12/20; 98.

-Beignets & Lattes MU; 1915 Highway 58, Helena; 11/24/20; 100.

School Lunchroom – Public

-Spain Park High School; 4700 Valleydale Road, Hoover; 11/4/20; 99.

-Berry Middle School; 4500 Jaguar Drive, Hoover; 11/4/20; 100.

School Lunchroom – Private

-Indian Springs School; 190 Woodward Drive, Indian Springs; 11/20/20; 96.

-Our Lady of the Valley/Christian Catholic; 5514 Double Oak Lane, Birmingham 11/19/20; 97.

Daycare Food Service

-Chase Learning Center & Daycare; 330 Canyon Park Drive, Pelham; 11/10/20; 97.

-School for Amazing Kids, Helena; 5141 Highway 17, Helena; 11/4/20; 98.

-Pink & Blue LLC; 500 Highway 52, Helena; 11/13/20; 98.

-Ardent Preschool & Daycare; 6801 Tattersall Way, Hoover; 11/13/20; 98.

-Young Impressions Child Care #2; 1208 Fifth Avenue, Calera; 11/13/20; 99.

-School for Amazing Kids – Calera; 53 Leah Lane, Calera; 11/20/20; 99.

-Chase Youth Center; 3050 Lee Street, Pelham; 11/17/20; 99.

-South Shelby Baptist Learning Center; 1734 14th Street, Calera; 11/18/20; 99.

-Young Impressions Child Care Center; 1321 7th Street SW, Alabaster; 11/5/20; 99.

-Milestone Academy; 1205 Ashville Road, Montevallo; 11/6/20; 99.

-Kingwood Christian Child Development; 200 Harvest Way, Alabaster; 11/2/20; 100.

-Lit’l Bit of Fun Child Development Center; 938 14th Street, Calera; 11/18/20; 100.

-School for Amazing Kids – Dearing Downs; 209 Village Parkway, Helena; 11/10/20; 100.

-School for Amazing Kids – Weatherly; 61 Weatherly Club Drive, Alabaster; 11/4/20; 100.

-Primrose School of Riverwoods; 501 Riverwoods Court, Helena; 11/13/20; 100.

-Riverside Early Learning Center; 1919 Highway 52 West, Helena; 11/4/20; 100.

-Chandalar Innovative Learning Academy; 1968 Chandalar Office Parkway, Pelham; 11/9/20; 100.

-Kiddie Academy; 5412 U.S. Highway 280, Birmingham; 11/13/20; 100.

-Joseph S. Bruno Montessori Academy; 5509 Timber Hill Road, Birmingham; 11/19/20; 100.