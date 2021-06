Restaurant scores for the week of June 6, 2021

The following food scores were issued from Shelby County from Dec. 1-31, 2020:

Food Service Establishment

-Chelsea Shell; 16851 Highway 280, Chelsea; 12/14/20; 86.

-Burger King – Harpersville; 5482 Highway 280, Harpersville; 12/18/20; 88.

-Jack’s #176; 113 Highway 280 East, Harpersville; 12/18/20; 89.

-Bojangles’ Restaurants, Inc. #868; 15392 Highway 280, Chelsea; 12/17/20; 89.

-Fish Market Restaurant; 5409 Highway 280, Hoover; 12/2/20; 90.

-Greystone Golf Club Cellar 91; 4100 Greystone Drive, Birmingham; 12/22/20; 91.

-Loboda Entertainment, LLC dba Star; 5479 Highway 280 Suite 1, Birmingham; 12/17/20; 91.

-PHO 280; 5479 Highway 280 Suite 1, Hoover; 12/3/20; 91.

-Maya Mexican Restaurant; 478 1st Street SW, Alabaster; 12/7/20; 91.

-Hardee’s; 9940 Highway 119, Alabaster; 12/3/20; 92.

-Taziki’s Mediterranean Cafe; 630 First Street North Building 2, Alabaster; 12/8/20; 92.

-Subway – Montevallo; 844 Main Street, Montevallo; 12/7/20; 93.

-Speed Trac Inc.; 11845 Highway 25, Calera; 12/29/20; 93.

-Greystone Golf & Country Club Legacy; 330 Legacy Way, Birmingham; 12/22/20; 93.

-Wal-Mart #5262 Deli; 2181 Pelham Parkway, Pelham; 12/29/20; 94.

-Taco Bell #029133; 16778 Highway 280, Chelsea; 12/14/20; 94.

-Corbin Farms Winey; 800 Highway 87, Calera; 12/17/20; 94.

-O’Charley’s Restaurant #425; 285 South Colonial Drive, Alabaster; 12/28/20; 94.

-Montevallo BP; 3910 Highway 25, Montevallo; 12/7/20; 94.

-Panda House & Lin, LLC; 750 Colonial Promenade, Alabaster; 12/14/20; 94.

-Tacos El Paisano; 50 Griffin Corp. Drive, Chelsea; 12/7/20; 94.

-Jack’s #258; 4864 Highway 17, Helena; 12/1/20; 94.

-Coffee Shoppe; 5275 U.S. Highway 280, Harpersville; 12/18/20; 94.

-Mikey’s at Fox Valley; 6745 Highway 17, Maylene; 12/1/20; 94.

-Refined To Go LLC; 778 2nd Street, Helena; 12/18/20; 94.

-Cafe Trentuno; 3018 Pelham Parkway, Pelham; 12/7/20; 95.

-McDonald’s #17513; 907 Main Street, Montevallo; 12/7/20; 95.

-Arby’s #6469; 571 Cahaba Valley Road, Pelham; 12/7/20; 95.

-Outback Steakhouse #1260; 5231 Highway 280 South, Birmingham; 12/22/20; 95.

-Chelsea Food Mart; 16585 Highway 280, Chelsea; 12/21/20; 95.

-Margarita Grill LLC; 234 Cahaba Valley Road, Pelham; 12/14/20; 95.

-Mi Pueblo Supermarket Deli; 3060 Pelham Parkway, Pelham; 12/1/20; 95.

-Longhorn Steakhouse #5300; 30 South Colonial Parkway, Alabaster; 12/14/20; 95.

-Tao Asian Restaurant LLC; 345 Huntley Parkway, Pelham; 12/8/20; 95.

-Champy’s Famous Fried Chicken; 10695 Highway 119, Alabaster; 12/3/20; 95.

-El Patron Mexican Bar & Grill LLC; 2991 Highway 95, Helena; 12/15/20; 95.

-WalMart Neighborhood Market #475; 9085 Highway 119, Alabaster; 12/30/20; 95.

-Sun and C’s LLC DBA Chubbfathers; 1207 First Street North, Alabaster; 12/10/20; 95.

-Brook Highland Bar and Grill/BHBG; 5279 Highway 280 Suite A, Birmingham; 12/15/20: 95.

-Cajun Boys & Our Po’ Boys – Caldwell; 2673 Valleydale Road, Birmingham; 12/15/20; 95.

-Taco Bell 036416; 6806 Tattersall Way, Hoover; 12/11/20; 95.

-Sonic Drive In #3598; 2226 Pelham Parkway, Pelham; 12/21/20; 96.

-Jim N Nick’s BBQ; 2831 Greystone Commerce, Birmingham; 12/10/20; 96.

-Hamburger Heaven; 5309 Highway 280 South, Birmingham; 12/2/20; 96.

-Firehouse Subs; 5269 Highway 280 South, Birmingham; 12/3/20; 96.

-Wal-Mart #5262 Bakery; 2181 Pelham Parkway, Pelham; 12/29/20; 96.

-La Libertad Restaurant; 2834B Pelham Parkway, Pelham; 12/7/20; 96.

-Zaxby’s of Alabaster; 9134 Highway 119 South, Alabaster; 12/7/20; 96.

-Moe’s Southwest Grill; 300 Colonial Promenade, Alabaster; 12/2/20; 96.

-Taco Bell #029134; 430 Colonial Promenade, Alabaster; 12/2/20; 96.

-Somerby @ St. Vincents 119; 200 One Nineteen Blvd., Hoover; 12/28/20; 96.

-Mi Pueblo Supermarket Bakery; 3060 Pelham Parkway, Pelham; 12/2/20; 96.

-Los Primos Mexican Taqueria; 8156 Highway 31 South, Calera; 12/3/20; 96.

-Zoe’s Kitchen; 5247 Highway 280, Birmingham; 12/28/20; 96.

-Ragtime Cafe Inc.; 2080 Valleydale Road, Hoover; 12/2/20; 97.

-Raceway #6819; 310 Cahaba Valley Road, Pelham; 12/21/20; 97.

-Zapata’s; 2005 Valleydale Road, Birmingham; 12/3/20; 97.

-Wal-Mart #3271 Bakery; 5100 Highway 31, Calera; 12/4/20; 97.

-Hunan Cuisine; 5510 Highway 280 South Suite 11, Birmingham; 12/11/20; 97.

-Pelham Civic Complex/City of Pelham; 500 Amphitheater Road, Pelham; 12/16/20; 97.

-McDonald’s Chelsea 24310; 16758 Highway 280, Chelsea; 12/21/20; 97.

-Applebee’s Neighborhood Grill & Bar; 360 Cahaba Valley Road, Pelham; 12/16/20; 97.

-Hacienda Mexican Grill; 4500 Valleydale Road, Birmingham; 12/3/20; 97.

-Cowboy’s 280; 5492 Highway 280 East, Birmingham; 12/10/20; 97.

-Taco Bell #029167; 4804 Highway 52, Helena; 12/28/20; 97.

-Taco Bell #029169; 5192 Caldwell Mill Road, Birmingham; 12/22/20; 97.

-Zaxby’s; 30 Coalmont Road, Helena; 12/18/20; 97.

-Good Ole Boys BBQ, IV; 16634 Highway 280, Chelsea; 12/16/20; 97.

-El Santaurio; 400 Keystone Court, Pelham; 12/17/20; 97.

-Popeye’s Chicken; 5478 U.S. 280, Harpersville; 12/18/20; 97.

-Greystone Golf & Country Club; 4100 Greystone Drive, Birmingham; 12/22/20; 98.

-Chelsea Quick Mart; 62 Griffin Corp. Drive, Chelsea; 12/7/20; 98.

-Publix #1074 Bakery; 4730 Highway 17, Helena; 12/29/20; 98.

-Publix #1074 Deli; 4730 Highway 17, Helena; 12/29/20; 98.

-Edgar’s; 499 Southgate Drive, Pelham; 12/18/20; 98.

-Amore Restaurant; 5510 Highway 280 South Suite 1, Birmingham; 12/11/20; 98.

-Mt Fuji Seafood Steakhouse; 120 Doug Baker Blvd., Hoover; 12/3/20; 98.

-Burger King; 15622 Highway 280 East, Chelsea; 12/16/20; 98.

-WalMart Market #4189 Bakery; 335 Helena Marketplace, Helena; 12/17/20; 98.

-Paradise Point Marina Inc., dba; 231 Paradise Point Drive, Columbiana; 12/4/20; 98.

-Burnette Farms Market Cafe; 8551 Helena Road, Pelham; 12/1/20; 98.

-Winn Dixie #0509 Deli; 150 Chelsea Corners, Chelsea; 12/1/20; 99.

-Huddle House 521; 16937 U.S. Highway 280, Chelsea; 12/21/20; 99.

-Pelham Civic Complex Concession/City of Pelham; 500 Amphitheater Road, Pelham; 12/16/20; 99.

-Publix #1370 Bakery; 501 Chelsea Crossroads, Chelsea; 12/30/20; 99.

-Publix #1370 Deli; 501 Chelsea Crossroads, Chelsea; 12/30/20; 99.

-Osaka Japanese Cuisine & Sushi Bar; 5192 Caldwell Mill Road #10, Hoover; 12/3/20; 99.

-Walmart Market #4189 Deli; 335 Helena Marketplace, Helena; 12/17/20; 99.

-Applebee’s Neighborhood Grill & Bar; 89 Chesser Plantation Lane, Chelsea; 12/29/20; 99.

-Just for you Catering; 3569 Pelham Parkway, Pelham; 12/28/20; 99.

-Lil Bits Tavern; 3221 Highway 51 West, Pelham; 12/18/20; 99.

-Walk On’s Bistreaux & Bar; 6401 Tattersall Park Drive, Hoover; 12/11/20; 99.

-Oversoul Brewing LL (Bar); 4161 Helena Road, Helena; 12/8/20; 99.

-Cajun Boys & Out Po Boys; 48 Chesser Crane Road, Chelsea; 12/8/20; 99.

-Golden City 4; 113 West College Street, Columbiana; 12/4/20; 99.

-Publix #1687 Deli; 6219 Tattersall Blvd., Hoover; 12/15/20; 99.

-4th & Inches Nutrition; 48 Chesser Crane Road South, Chelsea; 12/8/20; 99.

-Domino’s DBA Midgette’s Pizza Inc.; 4685 Highway 17, Helena; 12/16/20; 99.

-Winn Dixie #0509 Bakery; 150 Chelsea Corners, Chelsea; 12/1/20; 100.

-Habaneros Mexican Grill; 16054 Highway 280, Chelsea; 12/3/20; 100.

-Chelsea Coffee House; 16688 U.S. Highway 280, Chelsea; 12/31/20; 100.

-Golden City – Chelsea; 16054 Highway 280, Chelsea; 12/3/30; 100.

-Domino’s; 5285 U.S. Highway 280, Birmingham; 12/2/20; 100.

-Quick Shop #22; 203 East College Street, Columbiana; 12/4/20; 100.

-Pelham Civic Complex East Concessions; 500 Amphitheater Road, Pelham; 12/16/20; 100.

-Station 31 Kitchen LLC; 104 Chesser Drive, Chelsea; 12/29/20; 100.

-The Commissary (LS Property LLC); 21078 Highway 25, Columbiana; 12/8/20; 100.

-Publix #1687 Bakery; 6219 Tattersall Blvd., Hoover; 12/15/20; 100.

-Just a Tish, Wine & More; 113 West College Street, Columbiana; 12/4/20; 100.

Retail Food Store

-Mi Pueblo Supermarket; 3060 Pelham Parkway Suite, Pelham; 12/1/20; 91.

-Winn Dixie #0509 Market; 150 Chelsea Corners, Chelsea; 12/1/20; 96.

-WalMart Neighborhood Market #475; 9085 Highway 119, Alabaster; 12/30/20; 96.

-Wal-Mart #3271 Market; 5100 Highway 31, Calera; 12/4/20; 97.

-Wal-Mart #5262 Market; 2181 Pelham Parkway, Pelham; 12/29/20; 97.

-Publix #1074 Seafood Market; 4730 Highway 17, Helena; 12/29/20; 97.

-Publix #1370 Meat Market; 501 Chelsea Crossroads, Chelsea; 12/30/20; 97.

-McDonald’s #22308; 7210 Wyndham Parkway, Helena; 12/28/20; 98.

-Chick-fil-A at Oak Mountain; 320 Cahaba Valley Road, Pelham; 12/17/20; 98.

-280 China Garden; 10569 Old Highway 280, Chelsea; 12/8/20; 98.

-Wal-Mart #3271 Deli; 5100 Highway 31, Calera; 12/4/20; 98.

-Publix #1074 Meat Market; 4730 Highway 17, Helena; 12/29/20; 98.

-Winn Dixie #0509 Seafood; 150 Chelsea Corners, Chelsea; 12/1/20; 99.

-Publix #1370 Seafood Market; 501 Chelsea Crossroads, Chelsea; 12/30/20; 99.

-Walmart Market #4189 Market; 335 Helena Market Place, Helena; 12/17/20; 100.

-Publix #1687 Seafood; Tattersall Park, Hoover; 12/15/20; 100.

-Publix #1687 Meat; 6219 Tattersall Blvd., Hoover; 12/15/20; 100.

Limited Food

-Alabaster Marathon; 10777 Highway 119, Alabaster; 12/2/20; 91.

-Chelsea Food Shop; 16634 U.S. Highway 280, Chelsea; 12/16/20; 94.

-Greystone BP (Marathon); 5423 Highway 280, Hoover; 12/31/20; 94.

-Walmart Neighborhood Market #475; 9085 Highway 119, Alabaster; 12/30/20; 95.

-Winn Dixie Store #0509 Market; 150 Chelsea Corners, Chelsea; 12/1/20; 96.

-Brook Highland Shell; 7360 Cahaba Valley Road, Birmingham ;12/31/20; 96.

-O.M. Inc. Chevron 119; 560 Cahaba Valley Road, Pelham; 12/21/20; 97.

-Buck Creek Coffee, LLC; 2953 Pelham Parkway, Pelham; 12/9/20; 97.

-Caldwell Shell; 5502-D Caldwell Mill Road, Birmingham; 12/28/20; 98.

-Publix #1074 Produce; 4730 Highway 17, Helena; 12/29/20; 98.

-Mi Pueblo Supermarket Produce; 3060 Pelham Parkway, Pelham; 12/1/20; 98.

-Circle K #2723806; 16725 Highway 280, Chelsea; 12/29/20; 98.

-Wal-Mart #3271 Produce; 5100 Highway 31, Calera; 12/4/20; 99.

-Quality Inn; 110 Cahaba Valley Parkway, Pelham; 12/29/20; 99.

-Best Western Plus; 800 Corporate Ridge Drive, Birmingham; 12/2/20; 99.

-Wal-Mart #5262 Produce; 2181 Pelham Parkway, Pelham; 12/29/20; 99.

-Publix #1370 Produce; 501 Chelsea Crossroads, Chelsea; 12/30/20; 99.

-Kona Ice of Birmingham Commissary; 1520 Simmsville Road, Alabaster; 12/4/20; 99.

-Walmart Market #4189 Produce; 335 Helena Marketplace, Helena; 12/17/20; 99.

-Rocketts Bug Juice Gardens Inc.; 1402 Dunnavant Valley Road, Birmingham; 12/7/20; 99.

-Ground Up Coffee & Smoothies; 15582 Highway 280 Suite 100, Chelsea; 12/16/20; 100.

-Greystone Golf & Country Club Plaza; 4100 Greystone Drive, Birmingham; 12/22/20; 100.

-Quick Shop #21; 1314 Dunnavant Valley Road, Birmingham; 12/7/20; 100.

-Ragtime Cafe Down; 2080 Valleydale Road Suite 11, Hoover; 12/2/20; 100.

-Publix #1687 Produce; 6219 Tattersall Blvd., Hoover; 12/15/20; 100.

Mobile Food Service

-Taqueuria Las Garzas/Chef’s Works; 3439 Lorna Road, Hoover; 12/4/20; 91.

-Tacos Veracruz LLC/Chelsea Food; 16585 Highway 280, Chelsea; 12/21/20; 94.

-Alabama Smoke BBQ/Cowboy’s 28; 5492 Highway 280 East, Birmingham; 12/10/20; 96.

-Dixieland Funnel Cakes/Kona Ice; 1520 Simmsville Road, Alabaster; 12/4/20; 97.

-Kona Ice of Birmingham, LLC Truck; 1520 Simmsville Road, Alabaster; 12/4/20; 99.

-Hollywood Grill/J Wings; 1011 9th Ave. SW, Bessemer; 12/8/20; 99.

-Milo’s Food Truck LLC; 828 Columbiana Road, Birmingham; 12/22/20; 99.

-Kona Ice of Birmingham Truck #1; 1520 Simmsville Road, Alabaster; 12/4/20; 100.

-Kona Ice of Birmingham Truck #2; 1520 Simmsville Road, Alabaster; 12/4/20; 100.

-Kona Ice of Birmingham Truck #3; 1520 Simmsville Road, Alabater; 12/4/20; 100.

-Kona Ice of Birmingham, LLC Trailer; 1520 Simmsville Road, Alabaster; 12/4/20; 100.

-Kona Ice of Birmingham, LLC Mini; 1520 Simmsville Road, Alabaster; 12/4/20; 100.

-Coffee Shoppe/The Dog House; 5275 Highway 280, Harpersville; 12/18/20; 100.

-Seven-Den Commissary; 944 Highway 10, Montevallo; 12/8/20; 100.

-Ricarda’s Heritage BBQ/Chef’s Work; 3439 Lorna Lane, Hoover; 12/8/20; 100.

Seven-Den Tacos Mobile Unit; 944 Highway 10, Montevallo; 12/8/20; 100.

-The Great American Hot Dog Trailer; 21078 Highway 25, Columbiana; 12/8/20; 100.

-Stacked & Stuffed, LLC/Mikey’s; 6745 Highway 17, Maylene; 12/1/20; 100.

-Kona Ice of Birmingham – KET; 1520 Simmsville Road Suite 120, Alabaster; 12/4/20; 100.

-Hey BeBe – Treats LLC; 2420 Morgan Road 100, Bessemer; 12/21/20; 100.

Hotel/Motel

-Sonesta Simply Suites Birmingham; 600 Corporate Ridge Drive, Birmingham; 12/30/20; 96.

Daycare Food Service

-Ardent Preschool Valleydale; 25 Southlake Lane, Hoover; 12/22/20; 99.

-Grace Community School & Daycare; 8777 Helena Road, Pelham; 12/3/20; 99.

-Ready Set Grow Child Development Center; 110 Highway 337, Chelsea; 12/21/20; 100.