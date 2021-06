Restaurant scores for the week of June 20, 2021

The following food scores were issued from Shelby County from Feb. 1-28:

Food Service Establishment

-Calera BP; 101 George Roy Parkway, Calera; 2/8/21; 90.

-Highway 119 Chevron; 7645 Highway 119, Alabaster; 2/17/21; 91.

-La Conchita Bakery; 609 Main Street, Montevallo; 2/1/21; 91.

-Hooters of Pelham; 400 Cahaba Valley Road, Pelham; 2/2/21; 92.

-Pelham Exxon; 1286 Highway 52, East, Pelham; 2/5/21; 92.

-Jack’s Family Restaurants #265; 100 Highway 87, Calera; 2/8/21; 92.

-Sun and C’s Seafood LLC dba Chubbfathers; 10569 Old Highway 280, Chelsea; 2/9/21; 92.

-McDonald’s #6652; 1499 First Street North, Alabaster; 2/2/21; 93.

-Subway of Calera; 8111 Highway 31, Calera; 2/22/21; 93.

-Texas Roadhouse; 60 Drivers Way, Pelham; 2/5/21; 93.

Brito’s Supermarket – Deli/Bakery; 103 Buck Creek Plaza, Alabaster; 2/1/21; 93.

-EL Tortilleria EL Rey, LLC; 410 1st Street Southwest, Alabaster; 2/9/21; 93.

-El Taquero Reyes Inc.; 8079 Highway 119, Alabaster; 2/3/21; 93.

-Longhorn Steakhouse #5150; 4775 Highway 280, Hoover; 2/2/21; 94.

-Courtyard Oyster Bar; 1205 First Street North, Alabaster; 2/11/21; 94.

-China Cafe; 3018 Pelham Parkway, Pelham; 2/2/21; 95.

-Green China; 9200 Highway 119 Suite 1, Alabaster; 2/11/21; 95.

-Taco Bell 033445; 915 Main Street, Montevallo; 2/1/21; 95.

-Mama Coco Cantina LLC; 8176 Highway 31, Calera; 2/2/21; 95.

-Compass Group NC (University of Montevallo); 1 Vine Street, Montevallo; 2/3/21; 96.

-Buffalo Wild Wings; 840 Colonial Promenade, Alabaster; 2/11/21; 96

-Homewood Suites Birmingham; 121 Riverchase Parkway East, Hoover; 2/12/21; 96.

-Pelham Diner; 2147 Pelham Parkway, Pelham; 2/2/21; 96.

-C’s Cakes & Coffee House; 1241 Valley Street, Montevallo; 2/25/21; 96.

-Milo’s Hamburgers; Inverness Corners Suite 1, Montevalo; 2/3/21; 97.

-C&K Catering; 744 Highway 87, Calera; 2/22/21; 97.

-Pelham Marathon/Sneaky Pete’s; 2260 Pelham Parkway, Pelham; 2/17/21; 97.

-Oak Mountain Lanes; 300 Bowling Lane, Pelham; 2/2/21; 97.

-Hardee’s of Hoover; 2162 Valleydale Road, Hoover; 2/8/21; 97.

-Tammy’s Kitchen; 111 Hinds Street, Pelham; 2/2/21; 97.

-Columbiana Sports Complex Concessions; McDow Road, Columbiana; 2/8/21; 98.

-McDonald’s – 280 7969; 4625 Highway 280 South, Birmingham; 2/2/21; 98.

-Domino’s; 111 Railroad Avenue #1, Montevallo; 2/25/21; 98.

-Whataburger #959; 557 Cahaba Valley Road, Pelham; 2/1/21; 98.

-Jack’s #227; 1231 First Street North, Alabaster; 2/11/21; 98.

-Breakaway Pointe, Inc; 33985 Highway 25, Harpersville; 2/5/21; 98.

-East 59 Cafe; 701 Doug Baker Bouldevard, Hoover; 2/2/21; 98.

-McAlisters Deli #1032; 152 Bowling Lane, Pelham; 2/2/21; 99.

-Good Hope United Methodist Church; 2707 Highway 61, Columbiana; 2/12/21; 99.

-Compass Group NA( Ebb at University of Montevallo); 1010 Farmer Lane, Montevallo; 2/3/21; 99.

-Alabaster Concessions – Veterans Park; 7305 Highway 119, Alabaster; 2/9/21; 100.

-Barb’s Cakes, LLC; 233 Thoroughbred Lane, Alabaster; 2/17/21; 100.

-BBQ Fundraising; 33985 Highway 25, Harpersville; 2/5/21; 100.

-Tammy’s Cafe; 3140 Pelham Parkway, Pelham; 2/17/21; 100.

-Taco Bell; 218 West College Street, Columbiana; 2/24/21; 100.

Limited Food

-Mom’s Cakes & Decorations; 3040 Pelham Parkway, Pelham; 2/9/21; 94.

-Sonesta ES Suites; 3 Greenhill Parkway, Birmingham; 2/3/21; 95.

-Holiday Inn Express & Suites; 1000 Balmoral Drive, Alabaster; 2/2/21; 95.

-CC Food Mart; 4685 Highway 280 East, Birmingham; 2/3/21; 96.

-Hampton Inn & Suites; 6220 Farley Court, Birmingham; 2/11/21; 97.

-La Quinta Inn & Suites #954; 120 Riverchase Parkway, Birmingham; 2/9/21; 98.

-Brito’s Supermarket – Produce; 103 Buck Creek Plaza, Alabaster; 2/1/21; 98.

-Dogtown Chevron; 5900 Highway 31, Calera; 2/2/21; 98.

-Chelsea Sports Complex – Concessions; 177 Grand Slam Drive, Chelsea; 2/3/21; 100.

Retail Food Store

-Brito’s Supermarket – Meat Market; 103 Buck Creek Plaza, Alabaster; 2/1/21; 95.

Mobile Food Service

-Plus Holdings/Highway 119 Chevron; 7645 Highway 119, Alabaster; 2/17/21; 98.

-City Bowlsn 2; 3036 Healthy Way Suite 10, Birmingham; 2/3/21; 99.

-Ruscelli’s; 2801 7th Avenue South, Birmingham; 2/4/21; 100.

Hotel/Motel

-Siegel Select (Birmingham Holdings); 5429 U.S. 280, Birmingham; 2/1/21; 85.

-Hampton Inn & Suites; 6220 Farley Court, Birmingham; 2/11/21; 91.

-Holiday Inn Express & Suites; 1000 Balmoral Drive, Alabaster; 2/2/21; 91.

-La Quinta Inn & Suites #954; 120 Riverchase Parkway, Birmingham; 2/8/21; 93.

-Seigel Select (Birmingham Pelham); 1902 Highway 31 South, Birmingham; 2/9/21; 93.

-Homewood Suites Birmingham SW; 121 Riverchase Parkway East, Hoover; 2/12/21; 97.

Daycare Food Service

-La Petite Academy #7369; 2825 Highway 31 South, Pelham; 2/9/21; 98.

-Heritage Preschool; 450 Huntley Parkway, Pelham; 2/17/21; 100.

School Lunchroom – Public

-Calera High School; 100 Eagle Drive, Calera; 2/23/21; 95.

-Calera Elementary School; 855 10th Street, Calera; 2/23/21; 98.

-Helena Elementary School; 187 Third Street, Helena; 2/1/21; 99.

-Greystone Elementary School; 300 Village Street, Hoover; 2/8/21; 100.

-Helena Intermediate School; 3500 Highway 52, Helena; 2/1/21; 100.

-Shelby Elementary School; 19099 Highway 145, Shelby; 2/12/21; 100.

-Vincent Elementary School; 40800 Highway 25, Vincent; 2/2/21; 100.

-Vincent High School; 42505 Highway 25, Vincent; 2/8/21; 100.

-Wilsonville Elementary School; 71 School Street, Wilsonville; 2/3/21; 100.

School Lunchroom – Private

-Coosa Valley Academy; 163 Park Street, Harpersville; 2/2/21; 93.