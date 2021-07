Restaurant scores for the week of July 25, 2021

The following food scores were issued from Shelby County from May 1-31:

Food Service Establishment

-Burger King #5490; 517 Cahaba Park Circle, Birmingham; 5/19/21; 76.

-Marco’s Pizza; 1401 Doug Baker Blvd., Birmingham; 5/5/21; 85.

-Crazy Cajuns Boiling Pot; 125 Inverness Plaza, Birmingham; 5/19/21; 85.

-Krispy Kreme Doughnut Corporation; 5357 Highway 280, Hoover; 5/11/21; 85.

-Papa Johns #1377 Inverness; 4629A Highway 280, Birmingham; 5/5/21; 86.

-5 Amigos Mexican Restaurant; 4673 Highway 280 East, Birmingham; 5/14/21; 86.

-The Purple Onion Inverness LLC; 4505 Riverview Parkway, Birmingham; 5/25/21; 87.

-Full Moon Bar-B-Que; 4635 Highway 280 East, Birmingham; 5/24/21; 89.

-Waffle House #2087; 5176 Caldwell Mill Road, Hoover; 5/11/21; 89.

-Jimmy John’s; 4647 Highway 280 Suite U, Birmingham; 5/5/21; 89.

-Las Trojas Cantina; 5287 Highway 280, Birmingham; 5/6/21; 89.

-Lucky’s Deli & Bakery; 4000 Highway 25, Montevallo; 5/18/21; 90.

-El Agave; 628 Main Street, Montevallo; 5/27/21; 90.

-Calera C-Store/Diamond Jubilee Inc.; 11465, Calera; 5/10/21; 90.

-Central AL Paintball; 55 Rosebud Lane, Calera; 5/12/21; 90.

-Taco Bell #029138; 4623 Highway 280 South, Birmingham; 5/19/21; 91.

-Ming’s Cuisine; 514 Cahaba Park Circle, Birmingham; 5/25/21; 91.

-Bowlero Riverview; 2908 Riverview Road, Birmingham; 5/25/21; 91.

-El Palenque Mexican Restaurant; 204 Bowling Lane, Pelham; 5/26/21; 91.

-Ashley Mac’s, Inc.; 5299 Valleydale Road, Hoover; 5/11/21; 91.

-Wendy’s; 4671 Highway 280 South, Birmingham; 5/12/21; 91.

-Domino’s Pizza; 4527 Valleydale Road, Birmingham; 5/11/21; 92.

-Dunkin Donuts (Circle Donuts LLC); 400 Cahaba Park Circle South, Birmingham; 5/13/21; 92.

-Metro Diner; 180 Inverness Plaza, Birmingham; 5/21/21; 92.

-Carrabba’s Italian Grill; 4503 Riverview Parkway, Birmingham; 5/20/21; 93.

-Subway Sandwiches; 2800 Greystone Commerce, Hoover; 5/26/21; 93.

-Waffle House #1825; 5087 Highway 31, Calera; 5/24/21; 93.

-Dreamland Bar-B-Que; 101 Inverness Corners, Birmingham; 5/24/21; 93.

-Dairy Queen; 5295 U.S. Highway 280, Birmingham; 5/5/21; 94.

-Cracker Barrel #558; 199 Supercenter Drive, Calera; 5/24/21; 95.

-Yum Yai Thai Takeout; 5426 Highway 280 Suite 9, Birmingham; 5/5/21; 94.

-Golden Fish & Chicken; 1556 1st Street North, Alabaster; 5/12/21; 94.

-Crossroad Chevron; 3229 Highway 52 West, Pelham; 5/19/21; 95.

-Homewood Suites Birmingham; 215 Inverness Center Drive, Birmingham; 5/12/21; 95.

-Domino’s Pizza; 376 Chesser Road, Chelsea; 5/25/21; 95.

-Courtyard 280; 4643 Highway 280 Suite M, Birmingham; 5/5/21; 95.

-Jack’s #225; 1032 North Main Street, Montevallo; 5/24/21; 95.

-Chuck E. Cheese #707; 4647 U.S. 280 South, Birmingham; 5/24/21; 95.

-Marco’s Pizza #8324; 4969 Highway 17, Helena; 5/1021; 95.

-Gordos Market Inc. Deli/Bakery; 110 Commerce Parkway, Pelham; 5/26/21; 95.

-Nino’s LLC; 2698 Pelham Parkway, Pelham; 5/28/21; 95.

-Riverchase Country Club Pool Grill; 2000 Club Road, Birmingham; 5/14/21; 96.

-Subway; 5184 Caldwell Mill Road, Hoover; 5/18/21; 96.

-Starbucks Coffee #13210; 345 South Colonial Drive, Alabaster; 5/12/21; 96.

-Wok ’n Roll; 175 Inverness Plaza, Hoover; 5/25/21; 96.

-Kobe Japanese Steakhouse and Sushi; 340 Inverness Parkway, Hoover; 5/11/21; 96.

-BP Shop/Sneaky Petes; 9200 Highway 17, Maylene; 5/10/21; 96.

-Super Target #1772 Bakery/Deli/Starbucks; 4616 Highway 280, Birmingham; 5/20/21; 97.

-Dairy Queen; 16857 Highway 280, Chelsea; 5/26/21; 97.

-Chicken Salad Chick Lee Branch; 210 Doug Baker Blvd., Hoover; 5/26/21; 97.

-Golden Rule BBQ; 309 Huntley Parkway, Pelham; 5/11/21; 97.

-Full Moon BBQ-Pelham; 2252 Pelham Parkway, Pelham; 5/3/21; 97.

-Adventurer’s Coffee Co. LLC; 10874 Highway 25, Calera; 5/18/21; 97.

-Wilton Chevron; 2400 Highway 25 South, Wilton; 5/27/21; 98.

-Arby’s #5301; 4615 Highway 280 South, Birmingham; 5/24/21; 98.

-Subway #6775; 424 Cahaba Park Circle, Birmingham; 5/21/21; 98.

-Publix #1073 Deli; 9200 Highway 119 South, Suite 14, Alabaster; 5/24/21; 98.

-Publix #1073 Bakery; 9200 Highway 119 South, Suite 14, Alabaster; 5/24/21; 98.

-Zaxby’s; 3437 Pelham Parkway, Pelham; 5/7/21; 98.

-Publix #1202 Deli; 365 Huntley Parkway, Pelham; 5/24/21; 98.

-Five Guys Burgers and Fries; 300 Doug Baker Boulevard, Hoover; 5/11/21; 98.

-Eli’s Jerusalem Grill; 4673 Highway 280 Suite 2, Birmingham; 5/20/21; 98.

-Sprouts Farmers Market Bakery/Deli; 5265 U.S. Highway 280, Birmingham; 5/21/21; 98.

-Oumi Sushi at Sprouts #482; 5265 Highway 280, Birmingham; 5/21/21; 98.

-Golden City 2; 3000 Meadow Lake Drive, Hoover; 5/20/21; 98.

-El Taco Truck; 8101 Highway 31, Calera; 5/21/21; 98.

-Starbucks Coffee Co.; 240 Cahaba Valley Road, Pelham; 5/3/21; 98.

-AHAVA Healthcare; 850 9th Street NW, Alabaster; 5/17/21; 98.

-Subway #21818; 100 Chelsea Corner Way, Chelsea; 5/26/21; 99.

-Publix #1202 Bakery; 365 Huntley Parkway, Pelham; 5/24/21; 99.

-Poppa’s Billards; 2722 Chandlar Place Drive, Pelham; 5/19/21; 99.

-Freddy’s Frozen Custard & Steakburger; 301 Doug Baker Blvd., Hoover; 5/11/21; 99.

-Wasabi Juan’s; 5037 Highway 280 Suite 101, Hoover; 5/13/21; 99.

-Wingstop; 830 Inverness Corners, Hoover; 5/11/21; 99.

-Oak Mountain State Park Pro Shop; 877 John Findley Drive, Pelham; 5/20/21; 100.

-Rolling Hills Campground Kitchen; 521 Highway 304, Calera; 5/14/21; 100.

-Publix #838 Bakery; 5188 Caldwell Mill Road, Hoover; 5/27/21; 100.

-Publix #838 Deli; 5188 Caldwell Mill Road, Hoover; 5/27/21; 100.

-Oak Mountain Presbyterian Church; 5080 Cahaba Valley Trace, Birmingham; 5/20/21; 100.

-AFC Sushi @ Publix #1073; 9200 Highway 119, Suite 1400, Alabaster; 5/24/21; 100.

-Waxahatchee Marina; 265 Waxahatchee Road, Shelby; 5/25/21; 100.

-Pinspiration; 201 Cahaba Park Circle, Birmingham; 5/26/21; 100.

-AFC Sushi @ Publix #1202; 365 Huntley Parkway, Pelham; 5/24/21; 100.

Limited Food

-Calera Chevron; 11431 Highway 25, Calera; 5/21/21; 79.

-Med Center Shell; 701 First Street North, Alabaster; 5/25/21; 91.

-Planet Smoothie; 4700 Highway 280 East, Birmingham; 5/20/21; 94.

-Quality Inn & Suites; 707 Key Drive, Birmingham; 5/12/21; 94.

-American Fuel; 3805 Highway 25, Montevallo; 5/24/21; 94.

-Helena Coosa Mart; 1919 Highway 58, Helena; 5/5/21; 95.

-Calera Petro; 10380 Highway 25, Calera; 5/12/21; 96.

-Jet-Pep; 49925 Highway 17, Helena; 5/5/21; 96.

-Circle K #2723809; 2677 Valleydale Road, Birmingham; 5/21/21; 96.

-Super Target #1772 Produce; 4616 Highway 280, Birmingham; 5/20/21; 97.

-Lucky’s Foodland #449 Produce; 4000 Highway 25, Montevallo; 5/18/21; 97.

-Munchies Convenience Store; 132 Highway 87, Calera; 5/12/21; 98.

-Publix #1073 Produce; 9200 Highway 119 South, Suite 14, Alabaster; 5/24/21; 98.

-Best Western Oak Mountain Inn; 100 Bishop Circle, Pelham; 5/3/21; 99.

-Quick Shop #2; 1565 Simmsville Road, Alabaster; 5/12/21; 99.

-Cahaba Valley Shell; 1571 Cahaba Valley Road, Pelham; 5/13/21; 99.

-Helena Chevron; 4654 Highway 17, Helena; 5/5/21; 99.

-Alabaster Amstar 14; 820 Colonial Promenade, Alabaster; 5/25/21; 99.

-Publix #1202 Produce; 365 Huntley Parkway, Pelham; 5/24/21; 99.

-Papa Murphy’s Pizza; 1932 Montgomery Highway, Hoover; 5/3/21; 99.

-Sprouts Farmers Market Produce; 5265 U.S. Highway 280, Birmingham; 5/21/21; 99.

-Neveria Los Nietos; 9187 A Highway 119, Alabaster; 5/10/21; 99.

-The 500 Club; 204 Washington Street, Columbiana; 5/19/21; 100.

-Publix #838 Produce; 5188 Caldwell Mill Road, Hoover; 5/27/21; 100.

-Valleydale Coosa Mart; 2692 Valleydale Road, Birmingham; 5/11/21; 100.

-Alabaster Senior Center; 1097 7th Street SW, Alabaster; 5/17/21; 100.

Retail Food Store

-Gordos Market Inc.; 110 Commerce Parkway, Pelham; 5/26/21; 95.

-Publix #1073 Meat Market; 9200 Highway 119 South, Suite 1, Alabaster; 5/24/21; 97.

-Lucky’s Market; 4000 Highway 25, Montevallo; 5/18/21; 98.

-Lucky’s Seafood; 4000 Highway 25, Montevallo; 5/18/21; 98.

-Sprouts Farmers Market; 5265 U.S. Highway 280, Birmingham; 5/21/21; 98.

-Super Target #1772 Market; 4616 Highway 280, Birmingham; 5/20/21; 99.

-Publix #838 Meat Market; 5188 Caldwell Mill Road, Hoover; 5/27/21; 99.

-Publix #838 Seafood Market; 5188 Caldwell Mill Road, Hoover; 5/27/21; 99.

-Publix #1202 Meat Market; 365 Huntley Parkway, Pelham; 5/24/21; 99.

-Publix #1073 Seafood Market; 9200 Highway 119 South Suite 14, Alabaster; 5/24/21; 100.

-Publix #1202 Seafood Market; 365 Huntley Parkway, Pelham; 5/24/21; 100.

Mobile Food Service

-Dock of The Bay/Cabrones Taqueria; 4781 Highway 25, Montevallo; 5/12/21; 98.

-1 Love Food and Catering/Golden; 309 Huntley Parkway, Pelham; 5/5/21; 98.

-El Taco Truck 2/El Taco Truck; 8101 Highway 31, Calera; 5/21/21; 99.

-Courtyard 280 Mobile Unit; 4643 Highway 280, Birmingham; 5/13/21; 100.

-Baba Java Coffee Mobile Unit; 2007 Old Montgomery Highway, Pelham; 5/24/21; 100.

-Smokey Joe’s BBQ MU; 1207 1st Street N, Alabaster; 5/14/21; 100.

Hotel/Motel

-Extended Stay America #25; 101 Cahaba Park Circle, Birmingham; 5/7/21; 90.

-Shelby Motor Lodge; 1560 First Street North, Alabaster; 5/12/21; 93.

Daycare Food Service

-Milestone Academy; 1205 Ashville Road, Montevallo; 5/24/21; 94.

-New Beginnings Academy; 8033 Highway 119, Alabaster; 5/10/21; 95.

-Chase Learning Center & Daycare; 330 Canyon Park Drive, Pelham; 5/20/21; 98.

-Cahaba Valley Learning Center; 151 Narrows Parkway, Suite E, Birmingham; 5/28/21; 98.

-Joseph S. Bruno Montessori Academy; 5509 Timber Hill Road, Birmingham; 5/21/21; 98.

-Chase Youth Center; 3050 Lee Street, Pelham; 5/25/21; 99.

-Kiddie Academy; 5412 U.S. Highway 280, Birmingham; 5/28/21; 99.

-Kingwood Christian Child Development; 200 Harvest Way, Alabaster; 5/18/21; 100.

-Chandalar Innovative Learning Academy; 1968 Chandalar Office Park, Pelham; 5/7/21; 100.