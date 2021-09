Restaurant scores for the month of July

The following are restaurant health scores from July 1-31:

Food Service Establishment

-Popeyes; 3300 Pelham Parkway, Pelham; 7/28/21; 83.

-Depot Deli and Grill; 29 Lake Davidson Lane, Helena; 7/8/21; 83.

-Momma’s Country Cooking; 21244 Highway 25, Columbiana; 7/21/21; 87.

-Maya Mexican Restaurant; 478 1st Street SW, Alabaster; 7/28/21; 87.

-McDonald’s #17513; 907 Main Street, Montevallo; 7/6/21; 88.

-Jim N Nick’s BBQ; 2831 Greystone Commercial, Birmingham; 7/15/21; 88.

-Donut Joe’s; 3199 Lee Street, Pelham; 7/29/21; 88.

-Little Caesars #52; 8111 Highway 21, Calera; 7/9/21; 88.

-Pinto Thai; 16712 Highway 280, Chelsea; 7/22/21; 88.

-Subway of Calera; 8111 Highway 31, Calera; 7/12/21; 89.

-Hamburger Heaven; 5309 Highway 280 S., Birmingham; 7/13/21; 89.

-O’Charley’s Restaurant #425; 285 S. Colonial Drive, Alabaster; 7/29/21; 89.

-Montevallo BP; 3910 Highway 25, Montevallo; 7/7/21; 89.

-Chelsea Shell; 16851 Highway 280, Chelsea; 7/9/21; 89.

-Mama Coco Cantina LLC; 8176 Highway 31, Calera; 7/27/21; 89.

-New China; 5361 Highway 280 Suite 104, Birmingham; 7/13/21; 90.

-Shoal Creek Country Club; 100 New Williamsburg Drive, Shoal Creek; 7/28/21; 90.

-Pic N’ Sav Market #244; 4563 Highway 25, Montevallo; 7/16/21; 90.

-Don Pepe’s Mexican Restaurant; 230 Doug Baker Blvd., Birmingham; 7/22/21; 90.

-Full Moon BBQ; 470 Colonial Promenade, Alabaster; 7/26/21; 90.

-Saigon Noodle House; 4606 Highway 280 Suite 108, Birmingham; 7/21/21; 90.

-Panera Bread Bakery #1391; 100 South Colonial Drive, Alabaster; 7/28/21; 90.

-The Spice Library LLC Bayleaf Mode; 5426 Highway 280 Suite 13, Hoover; 7/23/21; 90.

-Sushi Village 280 Inc., 601 Doug Baker Blvd, Birmingham; 7/22/21; 90.

-Hardee’s; 9940 Highway 119, Alabaster; 7/15/21; 90.

-Calera BP; 101 George Roy Parkway, Calera; 7/30/21; 90.

-Lloyd’s Restaurant; 5301 Highway 280, Birmingham; 7/15/21; 91.

-Waffle House #1365; 2965 Pelham Parkway, Pelham; 7/19/21; 91.

-McDonald’s #26780; 706 Supercenter Drive, Calera; 7/9/21; 91.

-Vincent Food Mart; 41690 Highway 25, Vincent; 7/20/21; 91.

-Area 40 Pizza Company; #30 Manning Place, Birmingham; 7/23/21; 91.

-Sarris Cafe; 2651 Pelham Parkway, Pelham; 7/28/21; 91.

-Golden City – Chelsea; 16054 Highway 280 Suite, Chelsea; 7/9/21; 91.

-Sun and C’s LLC DBA Chubbfathers; 1207 First Street North, Alabaster; 7/20/21; 91.

-Jack’s Family Restaurant #265; 100 Highway 87, Calera; 7/8/21; 91.

-Encompass Rehabilitation Shelby County; 900 Oak Mountain Comm, Pelham; 7/9/21; 91.

-La Conchita Bakery; 609 Main Street, Montevallo; 7/16/21; 91.

-Navarros Fresh Market; 1149 Ashville Road, Montevallo; 7/29/21; 91.

-Back Yard Burgers; 1989 Montgomery Highway, Hoover; 7/26/21; 92.

-280 China Garden; 10569 Old Highway 280, Chelsea; 7/9/21; 92.

-Jerry’s Kwik Shop of Wilsonville, Inc.; 31195 Highway 25 North, Wilsonville; 7/20/21; 92.

-Chelsea Food Mary; 16585 Highway 280, Chelsea; 7/9/21; 92.

-Moe’s Southwest Grill; 270 Doug Baker Blvd., Birmingham; 7/19/21; 92.

-Mellow Mushroom; 920 Inverness Corners, Hoover; 7/21/21; 92.

-Cowboy’s 280; 5492 Highway 280 East, Birmingham; 7/23/21; 92.

-San Antonio Grill; 425 Helena Marker Place, Helena; 7/16/21; 92.

-Whataburger #927; 1101 1st Street South, Alabaster; 7/26/21; 92.

-McDonald’s #32515; 205 South Colonial Drive, Alabaster; 7/26/21; 92.

-Jim ’N Nick’s Bar-B-Q; 295 Alabaster Blvd., Alabaster; 7/26/21; 92.

-Little Caesars; 16724 Highway 280 East, Chelsea; 7/16/21; 92.

-Mt Fuji Seafood Steakhouse; 120 Doug Baker Blvd., Hoover; 7/22/21; 92.

-Pho Place; 4647 K Highway 280, Birmingham; 7/22/21; 92.

-Station 31 Kitchen LLC; 104 Chesser Drive, Chelsea; 7/9/21; 92.

-The Anvil Pub & Grill, LLC; 611 Doug Baker Blvd., Hoover; 7/1/21; 92.

-Dairy Queen; 780 Colonial Promenade, Alabaster; 7/26/21; 92.

-Wings Lee Branch; 1001 Doug Baker Blvd., Hoover; 7/19/21; 93.

-Buddy’s BBQ; 411 First Street, Alabaster; 7/28/21; 93.

-Greystone Golf Club Cellar 91; 4100 Greystone Drive, Birmingham; 7/20/21; 93.

-Chelsea Quick Mart; 62 Griffin Corp Drive, Chelsea; 7/21/21; 93.

-Texas Roadhouse; 60 Drivers Way, Pelham; 7/30/21; 93.

-Fish Market Restaurant; 5409 Highway 280, Hoover; 7/22/21; 93.

-Olive Garden #1740; 20 South Colonial Drive #8, Alabaster; 7/28/21; 93.

-Mizu Japanese Inc., 750 Colonial Promenade, Alabaster; 7/28/21; 93.

-ANR Texaco, LLC; 4570 Highway 25, Montevallo; 7/6/21; 93.

-Montevallo Shell; 4640 Highway 25, Montevallo; 7/6/21; 93.

-Hibachi Sushi Super Buffet; 3578 Pelham Parkway, Pelham; 7/29/21; 93.

-C’s Cakes & Coffee House; 1241 Valley Street, Montevallo; 7/29/21; 93.

-Popeye’s Chicken; 5478 U.S. 280, Harpersville; 7/1/21; 93.

-Sun and C’s Seafood LLC dba Chubbfathers; 10569 Old Highway 280, Chelsea; 7/16/21; 93.

-Miami Fusion Cafe – Del Hammer; 5511 Highway 280 Suite 113, Birmingham; 7/23/21; 93.

-Burger King #10327; 681 First Street SW, Alabaster; 7/26/21; 94.

-Hunan Cuisine; 5510 Highway 280 S. Suite 11, Birmingham; 7/23/21; 94.

-Greystone Golf & Country Club Legacy; 330 Legacy Way, Birmingham; 7/20/21; 94.

-Zaxby’s of Alabaster; 9134 Highway 119 South, Alabaster; 7/15/21; 94.

-Chick-fil-A at Alabaster; 125 Colonial Promenade, Alabaster; 7/26/21; 94.

-Longhorn Steakhouse #5300; 30 South Colonial Parkway, Alabaster; 7/28/21; 94.

-Grey Bar; 5426 Highway 280 E, Suite 4 and 5, Hoover; 7/20/21; 94.

-Spring Creek Grocery; 4634 Highway 71, Shelby; 7/8/21; 94.

-Pizza Hut #1124; 411 Chelsea Crossroads, Chelsea; 7/16/21; 94.

-Tacos El Paisano; 50 Griffin Corp Drive, Chelsea; 7/21/21; 94.

-Los Primos Mexicn Taqueria; 8156 Highway 31 South, Calera; 7/20/21; 94.

-Jack’s #358; 4864 Highway 17, Helena; 7/12/21; 94.

-Taziki’s Mediterranean Cafe; 630 First Street North Building 2, Alabaster; 7/28/21; 94.

-Mt Laurel LaPaz; 3 Mt Laurel Avenue, Birmingham; 7/28/21; 94.

-Waffle House #2266; 2401 Helena Road, Helena; 7/8/21; 94.

-El Tejano Mexican Restaurant & Grill; 4257 Highway 51, Helena; 7/14/21; 94.

-Cajun Boys and Our Po’ Boys – Caldwell; 2673 Valleydale Road, Birmingham; 7/7/21; 94.

-Dunkin – Alabaster; 1114 Highway 31 South, Alabaster; 7/20/21; 94.

-Chick-fil-A at Oak Mountain; 320 Cahaba Valley Road, Pelham; 7/8/21; 95.

-Cafe Trentuno; 3018 Pelham Parkway, Pelham; 7/8/21; 95.

-Raceway #6818; 3314 Pelham Parkway, Pelham; 7/28/21; 95.

-IHOP #4439; 2000 Pelham Parkway, Pelham; 7/27/21; 95.

-Waffle House #1295; 1985 Highway 31 South, Birmingham; 7/26/21; 95.

-Shelby Baptist Medical Center; 1000 First Street North, Alabaster; 7/1/21; 95.

-Piggly Wiggly Deli (Baker Foods); 211 West College Street, Columbiana; 7/19/21; 95.

-Piggly Wiggly Market (Baker Foods); 211 West College Street, Columbiana; 7/19/21; 95.

-Margarita Grill LLC; 234 Cahaba Valley Road, Pelham; 7/12/21; 95.

-Columbiana Health and Rehabilitation; 22969 Highway 25, Columbiana; 7/19/21; 95.

-Danberry at Inverness; 235 Inverness Center Drive, Hoover; 7/16/21; 95.

-The Humidor Room; 5511 Highway 280 Suite 1, Birmingham; 7/15/21; 95.

-Panda House & Lin, LLC; 750 Colonial Promenade, Alabaster; 7/28/21; 95.

-Shiki Sakura; 27 Olmsted Street, Birmingham; 7/23/21; 95.

-Champy’s Famous Fried Chicken; 10695 Highway 119, Alabaster; 7/15/21; 95.

-El Patron Mexican Bar & Grill LLC; 2991 Highway 91, Helena; 7/21/21; 95.

-2 Pesos Cantina; 101 Southgate Drive, Pelham; 7/20/21; 95.

-Applebee’s Neighborhood Grill & Bar; 89 Chesser Plantation Lane, Chelsea; 7/9/21; 95.

-Joseph’s Table; 100 Chelsea Corners Way, Chelsea; 7/9/21; 95.

-First Watch Restaurant #404; 5479 Highway 280 South Suite 1, Birmingham; 7/23/21; 95.

-Tin Top BBQ; 121 Old Highway 25 West, Columbiana; 7/21/21; 95.

-Walk On’s Bistreaux & Bar, 6401 Tattersall Park Drive, Hoover; 7/13/21; 95.

-Mikey’s at Fox Valley; 6745 Highway 17, Maylene; 7/29/21; 95.

-Altitude 261/Skyline Cafe; 8581 Helena Road, Pelham; 7/21/21; 95.

-Burger King – Harpersville; 5482 Highway 280, Harpersville; 7/1/21; 95.

-Publix #1687 Deli; 6219 Tattersall Blvd., Hoover; 7/12/21; 95.

-Refined To Go LLC; 778 2nd Street, Helena; 7/14/21; 95.

-David Drug Co.; 111 South Main Street, Columbiana; 7/21/21; 96.

-Golden Rule BBQ; 4290 Highway 52 Suite A, Helena; 7/21/21; 96.

-Winn Dixie #0509 Bakery; 150 Chelsea Corners, Chelsea; 7/9/21; 96.

-Winn Dixie #0509 Deli; 150 Chelsea Corners, Chelsea; 7/9/21; 96.

-Winn Dixie #0509 Market; 150 Chelsea Corners, Chelsea; 7/9/21; 96.

-Kentucky Fried Chicken; 630 Cahaba Valley Road, Pelham; 7/21/21; 96.

-Sonic Drive In #2787; 3545 Pelham Parkway, Pelham; 7/23/21; 96.

-China Doll II; 2656 Valleydale Road, Birmingham; 7/21/21; 96.

-Outback Steakhouse #1260; 5231 Highway 280 South, Birmingham; 7/6/21; 96.

-Cozumel Grill Mexican Restaurant; 2754 Pelham Parkway, Pelham; 7/22/21; 96.

-Jimbo’s Soda Fountain; 9 Mt Laurel Avenue, Birmingham; 7/16/21; 96.

-Starbucks Coffee #3478; 5403 Highway 280, Hoover; 7/16/21; 96.

-Moe’s Southwest Grill; 300 Colonial Promenade, Alabaster; 7/2/21; 96.

-Habaneros Mexican Grill; 16054 Highway 280, Chelsea; 7/9/21; 96.

-Zaxby’s #37802; 110 Doug Baker Blvd., Hoover; 7/1/21; 96.

-North Shelby Baptist Church; 4100 Belcher Drive, Birmingham; 7/20/21; 96.

-Taco Bell #029167; 4804 Highway 52, Helena; 7/16/21; 96.

-Zaxby’s; 30 Coalmont Road, Helena; 7/14/21; 96.

-K & J’s Elegant Pastries, LLC; 236 1st Street South, Alabaster; 7/28/21; 96.

-Walmart Market #4189 Deli; 335 Helena Marketplace, Helena; 7/13/21; 96.

-Paradise Point Marina, dba; 231 Paradise Point Drive, Columbiana; 7/2/21; 96.

-Bear Creek Market Feed and Seed; 2407 Highway 50, Vandiver; 7/16/21; 96.

-Beef O Brady’s; 4300 Helena Road, Helena; 7/21/21; 96.

-The Soul Spot Wings; 100 Hampton Drive, Calera; 7/30/21; 96.

-Piggly Wiggly Deli/Bakery Dunnavant; 1324 Dunnavant Valley Road, Birmingham; 7/16/21; 96.

-Cardwell Golf dbs The Meadows Golf; 1 Water Oak Way, Harpersville; 7/20/21; 96.

-Eat 59 Cafe; 701 Doug Baker Blvd., Hoover; 7/22/21; 96.

-CreACTive Yoga & Wellness Center; 200 1st Street South, Alabaster; 7/29/21; 96.

-KoMo Co LLC (Delta Blues Hot Tamales); 3569 Pelham Parkway Suite 1, Pelham; 7/23/21; 96.

-Winn Dixie #0509 Seafood; 150 Chelsea Corners, Chelsea; 7/9/21; 97.

-Wal-Mart #2111 Deli; 5335 Highway 280, Hoover; 7/1/21; 97.

-Applebee’s Neighborhood Grill & Bar; 360 Cahaba Valley Road, Pelham; 7/8/21; 97.

-Columbiana Sport Complex Concessions; McDown Road, Columbiana; 7/21/21; 97.

-Captain D’s #3753; 420 Cahaba Valley Road, Pelham; 7/27/21; 97.

-Legends Backstage Kitchen @ Oak Mountain Amphitheater; 1000 Amphitheater Road, Pelham; 7/13/21; 97.

-AMC Lee Branch 15; 801 Doug Baker Blvd., Hoover; 7/1/21; 97.

-Wal-Mart #423 Deli; 630 Colonial Promenade, Alabaster; 7/9/21; 97.

-The Honey Baked Ham Company; 100 South Colonial Drive, Alabaster; 7/2/21; 97.

-Jefferson State Community College; 4692 Valleydale Road, Hoover; 7/21/21; 97.

-Somerby @ St. Vincent’s 119; 200 One Nineteen Blvd., Hoover; 7/23/21; 97.

-Publix #1370 Bakery; 501 Chelsea Crossroads, Chelsea; 7/16/21; 97.

-Taqueria Garibaldi’s Mexican Restaurant; 3550 B Pelham Parkway, Pelham; 7/23/21; 97.

-Brito’s Supermarket; 150 Cahaba Valley Road, Pelham; 7/14/21; 97.

-Brito’s Restaurant LLC; 152 Cahaba Valley Road, Pelham; 7/14/21; 97.

-WalMart Neighborhood Market #475; 9085 Highway 119, Alabaster; 7/19/21; 97.

-Zoe’s Kitchen; 5247 Highway 280, Birmingham; 7/12/21; 97.

-Goodfellas – House of Havana; 4091 Helena Road, Helena; 7/8/21; 97.

-The Turn at Shoal Creek; 100 New Williamsburg Drive, Shoal Creek; 7/28/21; 97.

-McDonald’s #22308; 7210 Wyndham Parkway, Helena; 7/21/21; 98.

-The Purple Onion; 2296 Pelham Parkway, Pelham; 7/28/21; 98.

-Wal-Mart #2111 Bakery; 5335 Highway 280, Hoover; 7/1/21; 98.

-Greystone Golf & Country Club; 4100 Greystone Drive, Birmingham; 7/20/21; 98.

-Legends UW Concession Stand @ Oak Mountain; 1000 Amphitheater Road, Pelham; 7/13/21; 08.

-Wal-Mart #5262 Deli; 2182 Pelham Parkway, Pelham; 7/14/21; 98.

-La Libertad Restaurant; 2834B Pelham Parkway, Pelham; 7/7/21; 98.

-Mt Laurel Grocery – Deli; 19 Mt Laurel Avenue, Birmingham; 7/16/21; 98.

-Arby’s #7850; 105 South Colonial Drive, Alabaster; 7/28/21; 98.

-Home Plate Cooking, LLC; 5129 Highway 17, Helena; 7/21/21; 98.

-Publix #1370 Meat Market; 501 Chelsea Crossroads, Chelsea; 7/16/21; 98.

-PUB 261; 9340 Helena Road B & C, Birmingham; 7/19/21; 98.

-Publix #1370 Deli; 501 Chelsea Crossroads, Chelsea; 7/16/21; 98.

-Chick-fil-A at Greystone; 5375 Highway 280, Birmingham; 7/21/21; 98.

-Coffee Shoppe; 5275 U.S. Highway 280, Harpersville; 7/1/21; 98.

-Panda Express #2784; 101 Resource Center Park, Birmingham; 7/21/21; 98.

-Ooka Sushi Hibachi Restaurant; 2005 Valleydale Road, Birmingham; 7/27/21; 98.

-El Santaurio; 400 Keystone Court, Pelham; 7/9/21; 98.

-Sushi Bar @ Piggly Wiggly – Dunnavant; 1324 Dunnavant Valley Road, Birmingham; 7/16/21; 98.

-Louise’s Cakes & Supply; 2655 Pelham Parkway, Pelham; 7/19/21; 98.

-Domino’s Pizza; 125 Buck Creek Plaza, Alabaster; 7/19/21; 99.

-Good Hope United Methodist Church; 2707 Highway 61, Columbiana; 7/21/21; 99.

-Wal-Mart #5262 Bakery; 2182 Pelham Parkway, Pelham; 7/14/21; 99.

-Publix #1074 Bakery; 4730 Highway 17, Helena; 7/14/21; 99.

-Edgar’s; 499 Southgate Drive, Pelham; 7/19/21; 99.

-Wal-Mart #423 Bakery; 630 Colonial Promenade, Alabaster; 7/9/21; 99.

-Target #2276 – Starbucks; 250 South Colonial Drive, Alabaster; 7/12/21; 99.

-Jefferson State Community College; 4692 Valleydale Road, Hoover; 7/21/21; 99.

-L.A. Burrito; 1614 Kent Dairy Road Suite 20, Alabaster; 7/6/21; 99.

-Bevelle Family Cafe; 3548 Highway 31, Pelham; 7/23/21; 99.

-Publix #1370 Seafood Market; 501 Chelsea Crossroads, Chelsea; 7/16/21; 99.

-Walmart Market #4189 Bakery; 335 Helena Marketplace, Helena; 7/13/21; 99.

-Panda Express #2409; 245 South Colonial Drive, Alabaster; 7/7/21; 99.

-Lil Bits Tavern; 3221 Highway 52 West, Pelham; 7/9/21; 99.

-Taco Bell 036416; 6806 Tattersall Way, Hoover; 7/13/21; 99.

-AFC Sushi @ Publix #1687; 6219 Tattersall Way, Birmingham; 7/13/21; 99.

-Publix #1687 Bakery; 6219 Tattersall Blvd., Hoover; 7/12/21; 99.

-ROE Hobby, LLC; 10870 Highway 25, Calera; 7/7/21; 99.

-The Copper Train; 224 1st Street South, Suite 200, Alabaster; 7/29/21; 99.

-Oak Mountain Brewing Company LLC; 110 Cahaba Valley Road, Pelham; 7/28/21; 99.

-Legends Commissary @ Oak Mountain Amphiteater; 1000 Amphitheater Road, Pelham; 7/13/21; 100.

-Legends LW Concession Stand @ Oak Mountain Amphitheater; 1000 Amphitheater Road, Pelham; 7/13/21; 100.

-Legends UE Concession Stand @ Oak Mountain; 1000 Amphitheater Road; Pelham; 7/13/21; 100.

-Legends LE Concession Stand @ Oak Mountain; 1000 Amphitheater Road, Pelham; 7/13/21; 100.

-Publix #1074 Meat Market; 4730 Highway 17, Helena; 7/14/21; 100.

-Publix #1074 Deli; 4730 Highway 17, Helena; 7/14/21; 100.

-Publix #1074 Seafood Market; 4730 Highway 17, Helena; 7/14/21; 100.

-Target #2276 – Food Avenue; 250 South Colonial Drive, Alabaster; 7/12/21; 100.

-Just For You Catering; 3569 Pelham Parkway, Pelham; 7/23/21; 100.

-Rack Em Billiards; 2613 Pelham Parkway, Pelham; 7/9/21; 100.

-AFC Sushi @ Publix #1074; 4730 Highway 17, Helena; 7/14/21; 100.

Limited Food

-Brook Highland Shell; 7360 Cahaba Valley Road, Birmingham; 7/19/21; 85.

-Hop In #010480 (Samarth LLC); 16937 U.S. Highway 280, Chelsea; 7/16/21; 86.

-Chelsea Food Shop; 16634 U.S. Highway 280, Chelsea; 7/16/21; 90.

-Greystone Golf and Country Club Plaza; 4100 Greystone Drive, Birmingham; 7/20/21; 90.

-Pic N’ Sav #244 Produce; 4563 Highway 25, Montevallo; 7/16/21; 92.

-Skates 280; 7043 Meadowlark Lane, Birmingham; 7/22/21; 92.

-Raceway 280; 5349 Highway 280 South, Birmingham; 7/20/21; 92.

-Alabaster Marathon; 10777 Highway 119, Alabaster; 7/1/21l 92.

-Whit’s Grocery; 49700 Highway 25, Sterrett; 7/16/21; 93.

-Greystone Shell; 5408 Highway 280, Hoover; 7/2/21; 93.

-Murphy USA #7545; 16077 Highway 280, Chelsea; 7/16/21; 93.

-Circle K #6736; 4734 U.S. Highway 280, Birmingham; 7/21/21; 94.

-Best Western Plus; 800 Corporate Ridge Drive, Birmingham; 7/20/21; 94.

-Food Outlet #460 Produce; 42746 Highway 25, Vincent; 7/20/21; 94.

-DEFY; 6009 Tattersall Drive, Hoover; 7/16/21; 94.

-Sav-Mor Food Outlet Produce; 11028 Highway 25, Calera; 7/27/21; 95.

-Quick Shop #5; 6950 Cahaba Valley Road, Hoover; 7/20/21 95.

-Hudd’s Food Center Produce; 9910 North Main Street, Wilsonville; 7/20/21; 95.

-Calera Senior Center; 15863-A Highway 25, Calera; 7/2/21; 95.

-Hampton Inn & Suites; 6220 Farley Court, Birmingham; 7/20/21; 95.

-Sweet Frog; 250 Doug Baker Blvd., Hoover; 7/19/21; 95.

-Circle K #2723817; 701 Key Drive, Birmingham; 7/21/21; 95.

-La Colonia Mexicana/Ice Cream; 111 Railroad Avenue #3; Montevallo; 7/14/21; 95.

-Papa John’s Pizza #5094; 100 Hampton Drive Suite A, Calera; 7/2/21; 95.

-Circle K #6732; 2157 Valleydale Road, Hoover; 7/21/21; 96.

-Hampton Inn Calera; 93 Metro Drive, Calera; 7/27/21; 96.

-Fairfield Inn & Suites; 230 Cahaba Valley Road, Pelham; 7/22/21; 96.

-51 Country Store; 7447 Highway 51, Sterrett; 7/16/21; 96.

-Clean Juice Greystone; 6215 Tattersall Blvd., Hoover; 7/2/21; 96.

-Cinnaholic; 270 Doug Baker Blvd., Hoover; 7/20/21; 96.

-MAPCO; 200 Inverness Center Drive, Hoover; 7/22/21; 96.

-Quality Inn; 357 Highway 304, Calera; 7/27/21; 97.

-Circle K #2723806; 16725 Highway 280, Chelsea; 7/26/21; 97.

-Circle K #2723682; 715 Cahaba Valley Road, Pelham; 7/27/21; 97.

-Dogtown Chevron; 5900 Highway 31, Calera; 7/29/21; 97.

-Hop In II #010483 (AJEX Food Mart); 5275 U.S. Highway 280, Harpersville; 7/1/21; 97.

-Holiday Inn Express; 260 Cahaba Valley Road, Pelham; 7/22/21; 97.

-Winn Dixie Store #0509 Produce; 150 Chelsea Corners, Chelsea; 7/9/21; 98.

-Piggly Wiggly Produce; 211 West College Street, Columbiana; 7/19/21; 98.

-Greystone BP (Marathon); 5423 Highway 280, Hoover; 7/19/21; 98.

-Grady Parker Senior Center; 434 Vine Street, Montevallo; 7/7/21; 98.

-Chelsea Sports Complex – Concession; 177 Grand Slam Drive, Chelsea; 7/22/21; 98.

-Bullet Coffee Company; 5299 Highway 280, Birmingham; 7/2/21; 98.

-Pure 280; 5127 Highway 280, Harpersville; 7/1/21; 99.

-Legends Beer Garden @ Oak Mountain Amphitheater; 1000 Amphitheater Road, Pelham; 7/13/21; 99.

-Legends UW Bar @ Oak Mountain Amphitheater; 1000 Amphitheater Road, Pelham; 7/13/21; 99.

-Legends UW Express @ Oak Mountain Amphitheater; 1000 Amphitheater Road, Pelham; 7/13/21; 99.

-Legends UW Cocktail Portable Station; 1000 Amphitheater Road, Pelham; 7/13/21; 99.

-Publix #1370 Produce; 501 Chelsea Crossroads, Chelsea; 7/16/21; 99.

-Ground Up Coffee & Smoothies; 15582 Highway 280 Suite 100, Chelsea; 7/16/21; 99.

-Nutrition Center; 3549 Pelham Parkway, Pelham; 7/23/21; 99.

-Legends OMA Lounge @ Oak Mountain; 1000 Amphitheater Road, Pelham; 7/13/21; 99.

-Wuick Shop #21; 1314 Dunnavant Valley Road, Birmingham; 7/16/21; 99.

-Subway Walmary #2111; 5335 Highway 280, Birmingham; 7/1/21; 99.

-Legends UW Cocktail Portable 2; 1000 Amphitheater Road, Pelham; 7/13/21; 99.

-Rocketts Bug Juice Gardens Inc.; 1402 Dunnavant Valley Road, Birmingham; 7/16/21; 99.

-Legends Food Portable 1 @ Oak Mountain; 1000 Amphitheater Road, Pelham; 7/13/21; 99.

-Domino’s DBA Midgette’s Pizza Inc.; 4685 Highway 17, Helena; 7/8/21; 99.

-Legends UW Cocktail Portable 3; 1000 Amphitheater Road, Pelham; 7/13/21; 99.

-Ramada Inn; 113 Cahaba Valley Parkway, Pelham; 7/20/21; 100.

-Quality Inn; 110 Cahaba Valley Parkway, Pelham; 7/29/21; 100.

-Legends LW Bar @ Oak Mountain Amphitheater; 1000 Amphitheater Road, Pelham; 7/13/21; 100.

-Legends LW Express @ Oak Mountain Amphitheater; 1000 Amphitheater Road, Pelham; 7/13/21; 100.

-Legends UE Bar @ Oak Mountain Amphitheater; 1000 Amphitheater Road, Pelham; 7/13/21; 100.

-Legends UE Express @ Oak Mountain Amphitheater; 1000 Amphitheater Road, Pelham; 7/13/21; 100.

-Legends LE Bar @ Oak Mountain Amphitheater; 1000 Amphitheater Road, Pelham; 7/13/21; 100.

-Legends LE Express @ Oak Mountain Amphitheater; 1000 Amphitheater Road, Pelham; 7/13/21; 100.

-Legends VIP Bar @ Oak Mountain Amphitheater; 1000 Amphitheater Road, Pelham; 7/13/21; 100.

-Publix #1074 Produce; 4730 Highway 17, Helena; 7/14/21; 100.

-Legends LW Cocktail Bar @ Oak Mountain Amphitheater; 1000 Amphitheater Road, Pelham; 7/13/21; 100.

-Kona Ice of Birmingham Commissary; 1520 Simmsville Road, Alabaster; 7/27/21; 100.

-Legends LE Cocktail Draft Portable; 1000 Amphitheater Road, Pelham; 7/13/21; 100.

-Brito’s Supermarket Produce; 150 Cahaba Valley Road, Pelham; 7/14/21; 100.

-Ozan Vineyard & Cellars; 173 Highway 301, Calera; 7/20/21; 100.

-Piggly Wiggly Produce Dunnavant Valley; 1324 Dunnavant Valley Road, Birmingham; 7/16/21; 100.

-Harpersville Community Center; 39321 Alabama Highway 25, Harpersville; 7/1/21; 100.

-Publix #1687 Produce; 6219 Tattersall Blvd., Hoover; 7/12/21; 100.

Retail Food Store

-Food Outlet #460; 42746 Highway 25, Vincent; 7/20/21; 93.

-Hudd’s Food Center; 9910 N Main Street, Wilsonville; 7/20/21; 95.

-Sav-Mor Food Outlet Market; 11028 Highway 25, Calera; 7/27/21; 95.

-Piggly Wiggly Meat Market Dunnavant; 1324 Dunnavant Valley Road, Birmingham; 7/16/21; 97.

-Publix #1687 Seafood; 6219 Tattersall Blvd., Hoover; 7/12/21; 99.

-Publix #1687 Meat; 6219 Tattersall Blvd., Hoover; 7/12/21; 99.

Mobile Food Service

-Tacos Veracruz LLC / Chelsea Food; 16585 Highway 280, Chelsea; 7/9/21; 85.

-Southern Snow Shaved Ice; 132 Highway 87, Calera; 7/2/21; 93.

-K&J’s Elegant Pastries LLC Mobile Unit; 236 1st Street South #300, Alabaster; 7/28/21; 97.

-Dixieland Funnel Cakes/Kona Ice; 1520 Simmsville Road, Alabaster; 7/27/21; 97.

-Gumbo to Geaux Mobile Unit; 6916 Highway 70, Calera; 7/14/21; 98.

-Kona Ice of Birmingham Truck #3; 1520 Simmsville Road, Alabaster; 7/27/21; 99.

-Kona Ice Birmingham Truck #1; 1520 Simmsville Road, Alabaster; 7/27/21; 100.

-Kona Ice of Birmingham Truck #2; 1520 Simmsville Road, Alabaster; 7/27/21; 100.

-Kona Ice of Birmingham, LLC Trailer; 1520 Simmsville Road, Alabaster; 7/27/21; 100.

-Kona Ice of Birmingham, LLC, Truck; 1520 Simmsville Road, Alabaster; 7/27/21; 100.

-Kona Ice of Birmingham, LLC Mini; 1520 Simmsville Road, Alabaster; 7/27/21; 100.

-Coffee Shoppe/The Dog House; 5275 Highway 280, Harpersville; 7/1/21; 100.

-Kona Ice of Birmingham – KET; 1520 Simmsville Road Suite 120, Alabaster; 7/27/21; 100.

-Kona Ice of Birmingham, LLC #5; 1520 Simmsville Road Suite 1, Alabaster; 7/27/21; 100.

Hotel/Motel

-Harpersville Motel; 4941 Highway 280 East, Harpersville; 7/20/21; 89.

-Quality Inn; 357 Highway 304, Calera; 7/6/21; 89.

-Quality Inn; 100 Cahaba Valley Parkway, Pelham; 7/29/21; 93.

-Best Western Plus; 800 Corporate Ridge Drive, Birmingham; 7/20/21; 93.

-Sleep Inn; 200 Southgate Drive, Pelham; 7/30/21; 94.

School Lunchroom – Private

-Hilltop Montessori School; 6 Abbott Square, Birmingham; 7/28/21; 99.

Daycare Food Service

-Odyssey Early Schools, Inc.; 104 Heatherbrooke Park Drive, Birmingham; 7/21/21; 96.

-River & Cape Montessori Nursery School; 534 industrial Road, Alabaster; 7/28/21; 96.

-Ready Set Grow Child Development Center; 110 Highway 337, Chelsea; 7/21/21; 98.

-Stepping Stones Playschool; 8293 Helena Road, Pelham; 7/19/21; 99.

-School for Amazing Kids – Pelham; 2975 Pelham Parkway, Pelham; 7/9/21; 99.

-Bright Horizons Day Care; 140 Riverchase Parkway, Birmingham; 7/26/21; 100.

-Young Impressions Child Care #2; 1208 Fifth Avenue, Calera; 7/6/21; 100.

-Ardent Preschool & Daycare; 6801 Tattersall Way, Hoover; 7/19/21; 100.